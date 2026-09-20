Η Ιταλία θεσπίζει όριο στον αριθμό ξένων μαθητών ανά τάξη και απαγόρευση θρησκευτικών συμβόλων στα σχολεία

Η κυβέρνηση της Ιταλίας, υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, πρόκειται να εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα που αφορούν την εκπαίδευση και την ένταξη των μεταναστών. Οι ανακοινώσεις περιλαμβάνουν την επιβολή ανώτατου ορίου στον αριθμό των ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη, καθώς και την απαγόρευση της χρήσης μπούρκας και χιτζάμπ σε όλα τα σχολεία της χώρας. Επιπλέον, οι γονείς ξένων μαθητών με χαμηλές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μάθουν την ιταλική γλώσσα.

Νέα μέτρα για την εκπαίδευση

Η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι ένα σχετικό μέτρο θα υποβληθεί σύντομα σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, προκειμένου να καθοριστεί νομικά ο μέγιστος αριθμός ξένων μαθητών ανά τάξη. Αυτό το μέτρο προβλέπει επίσης την υποχρέωση των γονέων ξένων μαθητών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες ένταξης στο σχολικό σύστημα, να μάθουν ιταλικά.

Παράλληλα, όπως είχε ήδη ανακοινώσει ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, θα απαγορευθεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας. Η πρωθυπουργός, μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας», υπογράμμισε ότι «τα ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν μπορούμε να το δεχτούμε».

Το σκεπτικό πίσω από τις αποφάσεις

Η Μελόνι εξήγησε τη λογική πίσω από τον καθορισμό ορίου στον αριθμό των ξένων μαθητών. Ανέφερε ότι εάν σε μια τάξη υπάρχει μόνο ένα παιδί που δεν καταλαβαίνει ιταλικά, αυτό το παιδί πιθανότατα θα μπορέσει να μάθει τη γλώγα και να ενταχθεί γρήγορα, με τη βοήθεια των συμμαθητών και των δασκάλων του.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αν ο αριθμός των παιδιών που δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα γίνει μεγάλος, ή ακόμα και η πλειοψηφία, τότε «αυτό δεν είναι πλέον ένταξη, είναι παραμέληση». Η πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε ποιος θα είναι ο μέγιστος αριθμός ξένων μαθητών ανά τάξη που θα θεσπιστεί.

Το πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής

Η ένταξη των μεταναστών, ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονται από χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία, αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα στην ιταλική πολιτική και κοινωνία. Οι συζητήσεις γύρω από τα θρησκευτικά σύμβολα, την πολιτισμική ένταξη, τους κανόνες ιθαγένειας και τη μεταναστευτική πολιτική συχνά προκαλούν πόλωση στην κοινή γνώμη.

Η κυβέρνηση της Μελόνι επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις μέσω των νέων μέτρων, τα οποία, όπως δήλωσε η πρωθυπουργός, αποσκοπούν στην καλύτερη ενσωμάτωση και στην προστασία της ιταλικής ταυτότητας μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Στατιστικά στοιχεία για τους ξένους μαθητές

Σύμφωνα με στοιχεία του ερευνητικού ιδρύματος Fondazione ISMU, οι μαθητές που δεν είναι Ιταλοί πολίτες αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό των εγγεγραμμένων στα ιταλικά σχολεία. Συγκεκριμένα, αποτελούν το 11,6% του συνόλου των μαθητών.

Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 12 στους 100 μαθητές στα ιταλικά σχολεία δεν είναι Ιταλοί πολίτες. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας όσον αφορά την ένταξη και τη γλωσσική υποστήριξη των ξένων μαθητών.

Με πληροφορίες από: Topontiki