Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό Κόλπο, μπλεγμένο σε δίχτυα

Ένα νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Το θαλάσσιο θηλαστικό βρέθηκε μπλεγμένο σε δίχτυα αλιέων, στην περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Για την απομάκρυνσή του από τη θάλασσα και την περαιτέρω διαχείρισή του οργανώθηκε άμεσα επιχείρηση από άνδρες του Λιμενικού Σώματος, ενώ στη συνέχεια παρενέβησαν και εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο εντοπισμός στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Ο εντοπισμός του νεκρού δελφινιού πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της σημερινής ημέρας, τραβώντας την προσοχή των παρευρισκομένων στην πολυσύχναστη περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό έλαβε χώρα εντός του Θερμαϊκού Κόλπου, ενός υδάτινου χώρου ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη και το ευρύτερο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Η παρουσία του νεκρού ζώου σε ένα τόσο κεντρικό σημείο, όπως το λιμάνι, οδήγησε σε άμεση αντίδραση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η είδηση του εντοπισμού του δελφινιού διαδόθηκε γρήγορα, θέτοντας σε ετοιμότητα τις ομάδες που είναι υπεύθυνες για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών στη θαλάσσια ζώνη της Θεσσαλονίκης.

Το δελφίνι και τα δίχτυα αλιέων

Το νεκρό δελφίνι βρέθηκε μπλεγμένο σε δίχτυα αλιέων, ένα γεγονός που αποτελεί συχνά αιτία θανάτου για θαλάσσια θηλαστικά. Η εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία ή τραυματισμούς, με αποτέλεσμα τον θάνατο των ζώων. Στην προκειμένη περίπτωση, το δελφίνι ήταν ήδη νεκρό κατά τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το θαλάσσιο θηλαστικό είχε ένα εκτιμώμενο βάρος περίπου 140 κιλών. Αυτό το στοιχείο δίνει μια εικόνα του μεγέθους του δελφινιού που εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό Κόλπο. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε, δηλαδή μπλεγμένο στα δίχτυα, ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του περιστατικού.

Η κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος

Μετά τον εντοπισμό του νεκρού δελφινιού, κλήθηκαν άμεσα οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος. Η παρουσία τους ήταν καθοριστική για την οργάνωση και την εκτέλεση της επιχείρησης απομάκρυνσης του θαλάσσιου θηλαστικού από τα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου. Οι λιμενικοί έφτασαν στο σημείο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όπου βρισκόταν το δελφίνι.

Οι αρμόδιοι του Λιμενικού Σώματος ανέλαβαν την ευθύνη να απεμπλέξουν το νεκρό δελφίνι από τα δίχτυα αλιέων στα οποία είχε παγιδευτεί. Η επιχείρηση αυτή απαιτούσε προσοχή και συντονισμό, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η παρέμβαση του Λιμενικού ήταν η πρώτη φάση της διαχείρισης του περιστατικού, εξασφαλίζοντας την απομάκρυνση του ζώου από το θαλάσσιο περιβάλλον.

Η διαδικασία υγειονομικής ταφής από τον Δήμο

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης απομάκρυνσης από το Λιμενικό Σώμα, τη σκυτάλη παρέλαβαν οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εργαζόμενοι του Δήμου έφτασαν στην περιοχή του λιμανιού, προκειμένου να παραλάβουν το νεκρό θαλάσσιο θηλαστικό. Η εμπλοκή του Δήμου είναι αναγκαία για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο βασικός σκοπός της παραλαβής του δελφινιού από τους υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι η προώθηση της διαδικασίας υγειονομικής ταφής. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την αποφυγή τυχόν κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και για την ορθή διαχείριση των νεκρών ζώων. Το δελφίνι, βάρους περίπου 140 κιλών, μεταφέρθηκε από τους αρμόδιους του Δήμου, ολοκληρώνοντας έτσι την αλυσίδα των ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του περιστατικού στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Με πληροφορίες από: Topontiki