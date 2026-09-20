Ευρυτανία: Νεκρός 65χρονος κυνηγός μετά από τροχαίο δυστύχημα

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός 65χρονου κυνηγού στην Ευρυτανία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετά από τροχαίο δυστύχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Κρικέλλου, όπου το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας βγήκε από την πορεία του. Το όχημα κατέληξε σε χαντάκι, περίπου 80 μέτρα μακριά από τον δρόμο, στην ορεινή θέση Άγιοι Θεόδωροι. Ο 65χρονος είχε μεταβεί μόνος του στην περιοχή νωρίς το πρωί της Κυριακής 20.09.2026 για κυνήγι.

Ο εντοπισμός και η αγωνία της παρέας

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 65χρονου κυνηγού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στην ευρύτερη περιοχή του Κρικέλλου Ευρυτανίας, είχαν δυστυχώς τραγική κατάληξη. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός εντός του οχήματός του, το οποίο είχε καταλήξει σε γκρεμό, στην ορεινή τοποθεσία Άγιοι Θεόδωροι.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 65χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή νωρίς το πρωί της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου 2026, με σκοπό να κυνηγήσει. Είχε πάει μόνος του με το αυτοκίνητό του. Η παρέα των κυνηγών, με την οποία είχε βγει, άρχισε να ανησυχεί σοβαρά όταν έχασε κάθε επικοινωνία μαζί του και δεν μπορούσε να τον εντοπίσει.

Η αγωνία τους κορυφώθηκε, και περίπου στις 6:00 το πρωί της ίδιας ημέρας, ξεκίνησαν οι προσπάθειες αναζήτησης του αγνοούμενου άνδρα. Λίγη ώρα αργότερα, οι αναζητήσεις οδήγησαν στον εντοπισμό του αυτοκινήτου του σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, μέσα στη χαράδρα, επιβεβαιώνοντας τους φόβους τους.

Το δυστύχημα και η πτώση στο χαντάκι

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 65χρονος εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να βγει από τον δρόμο και να καταλήξει σε χαντάκι. Η πτώση του οχήματος ήταν σε βάθος περίπου 80 μέτρων από το οδόστρωμα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα τούμπαρε καθώς έπεφτε στον γκρεμό, στην ορεινή θέση Άγιοι Θεόδωροι, στην ευρύτερη περιοχή του Κρικέλλου. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς ακριβώς το όχημα έφυγε από τον δρόμο και κατέληξε στον γκρεμό, οδηγώντας στην τραγική κατάληξη για τον 65χρονο κυνηγό.

Η κινητοποίηση των αρχών και η επιχείρηση ανάσυρσης

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του αυτοκινήτου στο δύσβατο σημείο, ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές για να παράσχουν βοήθεια. Στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση για την προσέγγιση του οχήματος και την ανάσυρση του 65χρονου άνδρα. Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν με δύο οχήματα για να επιχειρήσουν στο δύσκολο έδαφος.

Οι διασώστες κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου είχε καταλήξει το αυτοκίνητο, μέσα στη χαράδρα. Παρά τις δυσκολίες του εδάφους, κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το όχημα. Ωστόσο, η κατάσταση του 65χρονου ήταν ήδη μη αναστρέψιμη.

Ο άτυχος κυνηγός ανασύρθηκε από το αυτοκίνητο χωρίς τις αισθήσεις του, επιβεβαιώνοντας έτσι τον θάνατό του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση της σορού του, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν αμέσως τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα έχει αναλάβει την πλήρη έρευνα για το δυστύχημα. Στόχος των αρχών είναι να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον γκρεμό. Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες που οδήγησαν στην εκτροπή παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Οι αρχές θα εξετάσουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να ρίξουν φως στο πώς το αυτοκίνητο έφυγε από τον δρόμο και έπεσε στη χαράδρα των 80 μέτρων. Η διαδικασία της έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του τραγικού αυτού τροχαίου δυστυχήματος στην Ευρυτανία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader