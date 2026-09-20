Βουλιαγμένη: Ο 76χρονος δίνει τη δική του εκδοχή για τον καβγά με τον 82χρονο – «Με χτύπησε στο σαγόνι»

Τη δική του εκδοχή για το πώς ξεκίνησε και εξελίχθηκε την Κυριακή (20/9) ο καβγάς στη Βουλιαγμένη, μετά τον οποίο έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος, δίνει ο 76χρονος που ενεπλάκη στη συμπλοκή. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δέχθηκε χτύπημα στο σαγόνι και ότι μετά δεν θυμόταν τίποτα από όσα συνέβησαν.

Η αρχή της αντιπαράθεσης για τις ξαπλώστρες

Ο 76χρονος, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, περιέγραψε ότι η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν επιχείρησε μαζί με μία 21χρονη να πάρει ξαπλώστρες. Ισχυρίζεται ότι ο 82χρονος είχε δεσμεύσει πέντε με έξι καρέκλες και ισάριθμες ξαπλώστρες με προσωπικά αντικείμενα, παρόλο που ήταν μόνο δύο άτομα, εκείνος και η σύζυγός του.

«Το πώς έγινε, κακιά στιγμή, κακιά η ώρα που λένε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, προσθέτοντας: «Αυτός είχε πέντε-έξι καρέκλες και πέντε-έξι ξαπλώστρες άλλες και με πράγματα επάνω χωρίς να είναι. Δύο άτομα ήταν, αυτός και η γυναίκα του».

Η επίθεση στην 21χρονη και το χτύπημα στον 76χρονο

Κατά την περιγραφή του 76χρονου, όταν ο ίδιος και η 21χρονη επιχείρησαν να πάρουν ξαπλώστρες, ο 82χρονος αντέδρασε. Ο 76χρονος ισχυρίζεται ότι ο 82χρονος απευθύνθηκε με υβριστικό τρόπο στην κοπέλα, λέγοντάς της «Άσ’ τες κάτω μωρή κ…» και στη συνέχεια τη χτύπησε με μπουνιά.

«Και πήγα να πάρω ξαπλώστρες εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα και της λέει αυτός “Άσ’ τες κάτω μωρή κ…” και σηκώνεται και την χτυπάει. Εν τω μεταξύ, κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και της ρίχνει μια μπουνιά. “Βρε άνανδρε, χτυπάς τις γυναίκες;” του λέω», δήλωσε ο 76χρονος. Αμέσως μετά, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε και ο ίδιος χτύπημα στο σαγόνι: «Και γυρίζω με το πίσω μέρος για να τον δω και μου κοπανάει όπως κρατάω εγώ την ξαπλώστρα, κοπανάει και εμένα μια στο σαγόνι. Το σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Εγώ έπεσα κάτω ζαλίστηκα, σηκώθηκα».

Οι συνέπειες και η κατάσταση της 21χρονης

Σύμφωνα πάντα με τον 76χρονο, από το σημείο που σηκώθηκε μετά το χτύπημα στο σαγόνι, δεν θυμάται τίποτα από όσα ακολούθησαν. «Μετά πού σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Κόσμος μαζεύτηκε κάργα εκεί και έγινε ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η 21χρονη που τον συνόδευε είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και υπέστη σοκ και κρίση από το περιστατικό. «Η κοπέλα είναι ΑμεΑ. Δεν τρόμαξε; Αφού έπαθε σοκ, έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους αυτούς δεν ξέρω», είπε.

Η μαρτυρία του φίλου του 76χρονου

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και φίλος του 76χρονου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας της έναρξης της συμπλοκής, καθώς εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σημείο έκδοσης των εισιτηρίων. Ο φίλος μετέφερε όσα, όπως είπε, πληροφορήθηκε για την αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας επίσης ότι ο 76χρονος και η 21χρονη είχαν τραύματα.

«Έκανε διαπληκτισμό με τον παππού», είπε ο φίλος του 76χρονου, συμπληρώνοντας ότι ο 82χρονος φέρεται να είπε: «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Εγώ είμαι του Πολεμικού Ναυτικού». Ο φίλος επανέλαβε ότι δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας, αλλά δήλωσε: «Εγώ ξέρω ότι δεν τον χτύπησε, αλλά εγώ ήμουν στα εισιτήρια. Δεν είμαι αυτόπτης μάρτυρας».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr