Ο Τόνι Πάρκερ για το ναυάγιο του project της Βιλερμπάν και τον Σιλβέιν Φρανσίσκο

Ο Τόνι Πάρκερ, μεγαλομέτοχος της Βιλερμπάν, παραχώρησε συνέντευξη στο γαλλικό μέσο «Firts Team», όπου αναφέρθηκε εκτενώς στο φιλόδοξο project του συλλόγου που τελικά δεν ευδοκίμησε. Στη συνέντευξη αυτή, ο Γάλλος θρύλος του μπάσκετ μίλησε για τους λόγους που οδήγησαν στην αναστολή των σχεδίων, καθώς και για την επίδραση που είχε αυτή η εξέλιξη στον παίκτη Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Το φιλόδοξο project που ναυάγησε

Ο Τόνι Πάρκερ περιέγραψε το project της Βιλερμπάν ως ένα φιλόδοξο εγχείρημα που, ωστόσο, κατέληξε σε ναυάγιο. Ο μεγαλομέτοχος του συλλόγου τόνισε πως η ομάδα «πλήρωσε το τίμημα» για όσα συνέβησαν με τη Μονακό. Εξήγησε ότι η DNCCG, η αρμόδια επιτροπή οικονομικού ελέγχου του επαγγελματικού μπάσκετ στη Γαλλία, επιθυμούσε να μη ρισκάρει καθόλου με ένα project τέτοιου μεγέθους.

Ο Πάρκερ ανέφερε ότι τέτοια projects χρειάζονται σημαντικό χρόνο για να υλοποιηθούν. Συχνά, όπως εξήγησε, εμπλέκονται δικηγόροι και υπάρχουν αμέτρητες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν την ολοκλήρωσή τους.

Οι απαιτήσεις της DNCCG και οι καθυστερήσεις

Ο Γάλλος μεγαλομέτοχος της Βιλερμπάν αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της DNCCG, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αδυναμία υλοποίησης του αρχικού πλάνου. Λόγω όλων των απαιτήσεων και των εγγυήσεων που ζητούσε η επιτροπή, ο σύλλογος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει εγκαίρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει να υλοποιηθεί το αρχικό σχέδιο της ομάδας, οδηγώντας στην αναστολή του project. Ο Πάρκερ υπογράμμισε τη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται σε τέτοιου είδους επενδύσεις, οι οποίες τελικά εμπόδισαν την έγκαιρη ολοκλήρωση.

Οι προχωρημένες συζητήσεις με τους αδελφούς Μπας

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο Τόνι Πάρκερ αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις με τους αδελφούς Μπας βρίσκονται σε «περισσότερο από προχωρημένο» στάδιο. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις επαφές, καθώς έχει υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας, γνωστή ως NDA.

Παρόλα αυτά, είναι ευρέως γνωστό ότι οι αδελφοί Μπας έχουν ήδη επισκεφθεί τη Λιόν και αποτελούν τους ανθρώπους με τους οποίους διεξάγονται οι συγκεκριμένες συζητήσεις. Ο Πάρκερ εξέφρασε την αίσθηση ότι μερικές φορές μπορεί να αισθάνεται «λίγο άδικο» αυτό που συμβαίνει και όλα όσα λέγονται, δεδομένων των στόχων που έχουν τεθεί.

Η στάση του Σιλβέιν Φρανσίσκο

Ο Τόνι Πάρκερ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, χαρακτηρίζοντάς τον «απίστευτο». Ο Γάλλος μεγαλομέτοχος τόνισε ότι ο Φρανσίσκο πίστεψε στο project του, επέστρεψε στη Γαλλία και εξέφρασε την επιθυμία του να βοηθήσει το γαλλικό μπάσκετ. Οι δύο άνδρες μοιράζονταν ουσιαστικά το ίδιο όνειρο: να δουν μια γαλλική ομάδα να κατακτήσει την EuroLeague.

Ο Πάρκερ υπογράμμισε την αφοσίωση του Φρανσίσκο στο όραμα αυτό, καθώς και την προθυμία του να συμβάλει στην ανάπτυξη του γαλλικού μπάσκετ. Η πίστη του παίκτη στο σχέδιο του Πάρκερ ήταν ένα σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε από τη συνέντευξη.

Η δύσκολη απόφαση και το μέλλον του παίκτη

Ο Τόνι Πάρκερ παραδέχτηκε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να τηλεφωνήσει στον Σιλβέιν Φρανσίσκο και να του ανακοινώσει ότι το project θα μεταφερόταν ουσιαστικά για έναν χρόνο αργότερα. Ο Φρανσίσκο, από την πλευρά του, ήταν πρόθυμος να περιμένει ακόμα περισσότερο για την υλοποίηση του σχεδίου.

Ωστόσο, ο Πάρκερ δήλωσε ότι δεν ήθελε να πάρει κανένα ρίσκο σχετικά με το μέλλον του παίκτη. Εξήγησε ότι στα 28 του χρόνια, ένα τέτοιο συμβόλαιο μπορεί να είναι ουσιαστικά το «συμβόλαιο της ζωής του» για τον Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο Πάρκερ πιστεύει ότι ο Φρανσίσκο έχει τη νοοτροπία να θέλει να βοηθήσει το γαλλικό μπάσκετ και πρόσθεσε πως «θα δούμε τι θα συμβεί σε έναν χρόνο» όσον αφορά την περίπτωσή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta