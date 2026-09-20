Συνελήφθησαν δύο 19χρονοι για απάτες και κλοπές στην Αττική

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στη σύλληψη δύο 19χρονων στην Αττική. Οι συλληφθέντες φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες, προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, τη στιγμή που οι δύο νεαροί επιχειρούσαν να παραλάβουν κοσμήματα μεγάλης αξίας από σπίτι.

Η σύλληψη και ο ρόλος των 19χρονων

Οι δύο 19χρονοι συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ προσπαθούσαν να παραλάβουν κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ από μία οικία. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αττική.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο νεαροί είχαν αναλάβει τον ρόλο του «εισπράκτορα» εντός της εγκληματικής οργάνωσης. Η δράση της οργάνωσης φαίνεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο, με όλα τα μέλη της να έχουν διακριτούς ρόλους. Βασικός σκοπός της ήταν η συστηματική εξαπάτηση πολιτών και η αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Η μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση ακολουθούσε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για την εξαπάτηση των θυμάτων της. Αρχικά, οι «τηλεφωνητές» της οργάνωσης καλούσαν υποψήφια θύματα, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως δήθεν υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Αυτή η προσποίηση αποτελούσε το πρώτο βήμα για την προσέγγιση των πολιτών.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα για να πείσουν τα θύματά τους. Ένα από τα προσχήματα που χρησιμοποιούσαν ήταν η δήθεν διαρροή ραδιενέργειας, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε επικείμενος κίνδυνος για τη ζωή των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερναν να δημιουργήσουν πανικό και να επηρεάσουν την κρίση των θυμάτων.

Ο τρόπος δράσης και η παραλαβή τιμαλφών

Οι απατεώνες έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή, τα οποία στη συνέχεια τους ζητούσαν να τοποθετήσουν σε ένα σημείο με ελεύθερη πρόσβαση. Το σημείο αυτό μπορούσε να βρίσκεται είτε εντός είτε εκτός της οικίας τους, καθιστώντας εύκολη την πρόσβαση για τα μέλη της οργάνωσης.

Αφού τα χρήματα και τα τιμαλφή είχαν τοποθετηθεί στο συμφωνημένο σημείο, οι «εισπράκτορες» της οργάνωσης μετέβαιναν στις οικίες των θυμάτων. Εκεί, αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα αντικείμενα, προφασιζόμενοι ότι απαιτείτο η καταμέτρηση ή η εκτίμησή τους. Με αυτό τον τρόπο, ολοκλήρωναν την απάτη και αποκόμιζαν το παράνομο περιουσιακό όφελος.

Εμπλοκή σε άλλες υποθέσεις και κατασχέσεις

Από την προανάκριση που διενήργησε η ΕΛ.ΑΣ., προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον ακόμη μία παρόμοια περίπτωση. Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε σημειωθεί το πρωί της ίδιας ημέρας, επίσης σε περιοχή της Αττικής, γεγονός που υποδηλώνει τη συνεχή δράση της οργάνωσης.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο ένας από τους δύο 19χρονους φέρεται να χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό του για τις μετακινήσεις των «εισπρακτόρων» προς τις κατοικίες των θυμάτων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών των αστυνομικών, κατασχέθηκαν ένα επιβατικό όχημα και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των παράνομων πράξεων.

Η συνέχεια της αστυνομικής έρευνας

Οι δύο 19χρονοι αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου θα αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους βαρύνουν. Η έρευνα των αρχών, ωστόσο, δεν σταματά εδώ.

Συνεχίζεται εντατικά για την πιθανή συμμετοχή και άλλων μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε αντίστοιχες αξιόποινες πράξεις. Παράλληλα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να προσδιορίσουν τη συνολική οικονομική ζημία που έχει προκληθεί στα θύματα από τη δράση της οργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki