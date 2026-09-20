Σοβαρό ατύχημα στη Βάρη Σύρου: Αυτοκίνητο σφήνωσε 72χρονο την ώρα που το έπλενε

Ένας 72χρονος άνδρας μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, μετά από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Στροβίλια της Βάρης, στη Σύρο. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο άνδρας έπλενε το αυτοκίνητό του, όταν το όχημα κύλησε και τον σφήνωσε.

Οι συνθήκες του περιστατικού

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 72χρονος είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να πλύνει το αυτοκίνητό του. Κάτω από συνθήκες που αυτή τη στιγμή διερευνώνται, το όχημα άρχισε να κινείται.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην είχε ασφαλιστεί το χειρόφρενο του αυτοκινήτου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Ο άνδρας εγκλωβίστηκε και σφηνώθηκε στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Άμεση επέμβαση των αρχών

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 72χρονο άνδρα από το όχημα που τον είχε σφηνώσει.

Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό, ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον τραυματία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο, ο άνδρας παρουσίαζε σφυγμό κατά τη διάρκεια των προσπαθειών ανάνηψης.

Μεταφορά στο νοσοκομείο Σύρου

Στη συνέχεια, ο 72χρονος παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος.

Με πληροφορίες από: cyclades24.gr