Το νοσοκομείο «Ελπίς» διαψεύδει παρεμβάσεις για την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Το Νοσοκομείο «Ελπίς» προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση αναφορικά με τους ισχυρισμούς που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες και αφορούν την καταγεγραμμένη ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Με μια ξεκάθαρη δήλωση, η διοίκηση του νοσοκομείου επιδιώκει να αποκαταστήσει την αλήθεια και να διαλύσει κάθε αμφιβολία που έχει δημιουργηθεί.

Κατηγορηματική διάψευση παρεμβάσεων

Ο πρόεδρος και ο διοικητής του νοσοκομείου «Ελπίς» διαψεύδουν κατηγορηματικά τα όσα έχουν ακουστεί και γραφτεί. Σύμφωνα με τη δήλωσή τους, δεν υπήρξε καμία τηλεφωνική επικοινωνία ούτε οποιαδήποτε άλλη μορφή παρέμβασης με σκοπό την αλλαγή της ώρας θανάτου του γνωστού τραγουδιστή, όπως αυτή είχε καταγραφεί αρχικά. Η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει με έμφαση ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ειδικότερα, οι δύο επικεφαλής του νοσηλευτικού ιδρύματος δήλωσαν ρητά: «Δηλώνουμε ότι εμείς, ο Πρόεδρος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, δεν δεχθήκαμε καμία τηλεφωνική επικοινωνία ούτε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση με αντικείμενο ή σκοπό την τροποποίηση της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου».

Αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα

Στην ανακοίνωσή τους, οι ιθύνοντες του νοσοκομείου υπογραμμίζουν ότι η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου ενός ασθενούς αποτελούν αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ακολουθεί πιστά τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν υπάρχει περιθώριο για εξωτερικές παρεμβάσεις ή αλλαγές σε τέτοιου είδους καταγραφές, καθώς διέπονται από αυστηρούς κανόνες.

Η τήρηση των νομικών και ιατρικών πρωτοκόλλων είναι απαράβατη, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και την εγκυρότητα των επίσημων στοιχείων. Το ιατρικό προσωπικό είναι το μόνο αρμόδιο για την πιστοποίηση του θανάτου και την καταγραφή της ακριβούς ώρας, βάσει των επιστημονικών και νομικών προδιαγραφών.

Ισχυρισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ανάγκη για αυτή την επίσημη τοποθέτηση προέκυψε «με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του νοσοκομείου. Σε αυτά τα δημοσιεύματα και τις αναρτήσεις διατυπώνονταν ισχυρισμοί περί τηλεφωνικής παρέμβασης προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου ασθενούς.

Το νοσοκομείο ξεκαθαρίζει ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί είναι ανυπόστατοι και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η διάψευση είναι κατηγορηματική, με τη διοίκηση να τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια ενέργεια ή προσπάθεια επιρροής των επίσημων διαδικασιών.

Με πληροφορίες από: gazzetta.gr