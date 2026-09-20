Μια νέα, σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αφορά δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η καταγγελία προέρχεται από τη μαρτυρία γυναίκας, η οποία περιέγραψε πως αρχικά απευθύνθηκε στο ιατρείο τους, αναζητώντας θέση εργασίας ως γραμματέας. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, φέρεται να της έγιναν προτάσεις για τη θεραπεία προβλήματος υγείας του συζύγου της, με αναφορές σε πιθανή μόλυνση του αίματος και την ύπαρξη «ζουζουνιών» στον οργανισμό του.

Η αρχική προσέγγιση για εργασία

Η καταγγέλλουσα, η οποία δήλωσε αισθητικός, περιέγραψε λεπτομερώς την αρχική της επαφή με έναν εκ των δύο γιατρών. Τον γνώρισε σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί, όπου της προσφέρθηκε εργασία ως γραμματέας, πρόταση την οποία η ίδια δέχτηκε με ευχαρίστηση. Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι τη βραδιά εκείνη, στην παρέα του γιατρού, βρίσκονταν πολλοί επώνυμοι.

Στο πλαίσιο αυτής της γνωριμίας και των συζητήσεων για την πιθανή συνεργασία, η γυναίκα αναφέρθηκε σε ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ο σύντροφός της. Το πρόβλημα αφορούσε μια μικρή κινητική αναπηρία στα πόδια του, η οποία ήταν αποτέλεσμα ενός παλαιότερου ατυχήματος.

Το πρόβλημα υγείας του συζύγου και οι προτάσεις της γιατρού

Όπως περιέγραψε η καταγγέλλουσα, ο σύντροφός της είχε υποστεί ένα ατύχημα στο παρελθόν, κατά το οποίο του είχαν κοπεί και τα δύο πόδια. Ως συνέπεια, είχε λάμες τοποθετημένες μέσα στα πόδια του. Η γυναίκα γιατρός, παρατηρώντας το πρόβλημα, φέρεται να απευθύνθηκε στο ζευγάρι με τη διαβεβαίωση: «Δε θα πας πουθενά εγώ θα σε κάνω καλά».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η γιατρός φέρεται να της είπε ότι δεν θα πρέπει να ανησυχεί για την κατάσταση του συζύγου της, καθώς «θα το φτιάξουμε εμείς το πρόβλημα». Πρόσθεσε μάλιστα ότι το αίμα του συζύγου ίσως είχε μολυνθεί εξαιτίας των μεταλλικών υλικών που υπήρχαν στα πόδια του, κάνοντας λόγο για πιθανή ύπαρξη «ζουζουνιών» στον οργανισμό του.

Οι ισχυρισμοί για «ζουζούνια» και η «αποτοξίνωση»

Η γιατρός φέρεται να πρότεινε μια συγκεκριμένη διαδικασία, την οποία παρουσίασε ως «αποτοξίνωση» του οργανισμού. Η καταγγέλλουσα δήλωσε ότι της ειπώθηκαν τα εξής: «Θα κάνουμε μια αποτοξίνωση στον οργανισμό σου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια με τις λάμες μέσα στα πόδια, το αίμα σου ίσως να έχει μολυνθεί, ο οργανισμός σου ίσως να έχει ζουζούνια».

Αυτή η δήλωση υπογράμμιζε την πεποίθηση της γιατρού για την πιθανή μόλυνση του αίματος, την οποία απέδιδε στα μεταλλικά υλικά που βρίσκονταν στα πόδια του συζύγου. Η αναφορά στην ύπαρξη «ζουζουνιών» στον οργανισμό του συντρόφου της καταγγέλλουσας αποτελεί κεντρικό σημείο της μαρτυρίας της.

Η επίσκεψη στο ιατρείο και το οικονομικό κόστος

Μετά από αυτές τις συζητήσεις και τις προτάσεις, η γυναίκα και ο σύζυγός της επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο ιατρείο. Κατά την επίσκεψη αυτή, όπως περιέγραψε η καταγγέλλουσα, το ζευγάρι κατέβαλε το ποσό των 250 ευρώ.

Στο ιατρείο, τους προτάθηκε εκ νέου η διαδικασία της «αποτοξίνωσης» του οργανισμού, η οποία θα περιελάμβανε και τη χρήση ενός ειδικού μηχανήματος. Επιπλέον, η καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι μετά την επίσκεψη, επρόκειτο να τους δοθούν συγκεκριμένα υλικά ή σκευάσματα, τα οποία, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έλαβαν, θα συνέβαλαν στην «κάθαρση» του οργανισμού του συζύγου.

Με πληροφορίες από: Reader