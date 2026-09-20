Σύλληψη 25χρονου αλλοδαπού για εμπρησμό από πρόθεση στο Λαγονήσι

Η Πυροσβεστική προχώρησε στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού άνδρα για εμπρησμό από πρόθεση, μετά από φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε υπαίθριο χώρο στο Λαγονήσι Αττικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 09:05 και, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς και η άμεση επέμβαση

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Λαγονησίου Αττικής, με την ώρα εκδήλωσης να προσδιορίζεται με ακρίβεια στις 09:05 το πρωί. Από την ενδελεχή έρευνα που διεξήχθη από τις αρμόδιες αρχές, προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε μια έκταση περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων, καίγοντας ξηρά χόρτα. Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν καθοριστική, καθώς η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας έτσι την επέκτασή της σε παρακείμενες εκτάσεις και την πρόκληση μεγαλύτερων ζημιών.

Η διαδικασία της σύλληψης

Για την υπόθεση του εμπρησμού, στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Ανατολικής Αττικής κινητοποιήθηκαν άμεσα. Οι συντονισμένες ενέργειες των πυροσβεστικών αρχών οδήγησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση.

Επιπλέον, στο σημείο της πυρκαγιάς μετέβησαν και εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Η συμβολή τους ήταν σημαντική στις ανακριτικές ενέργειες, καθώς συνέδραμαν στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, καθώς και στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ώστε να διασαφηνιστούν όλα τα δεδομένα.

Η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Ο 25χρονος συλληφθείς κρατείται αυτή τη στιγμή από τις αρχές. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκεί θα κληθεί να απολογηθεί για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν, σχετικά με την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Λαγονήσι.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνές τους σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Βασικός τους στόχος παραμένει ο εντοπισμός και η σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε εμπρηστικές ενέργειες, είτε αυτές προκαλούνται από πρόθεση είτε από αμέλεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή του νόμου.

Στοιχεία για εμπρησμούς και συλλήψεις το 2026

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 20 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, έχουν επιβληθεί συνολικά 807 διοικητικά πρόστιμα. Το συνολικό χρηματικό ύψος αυτών των προστίμων ανέρχεται στα 1.382.537,96 ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει την αυστηρότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση των εμπρησμών.

Παράλληλα, εντός της ίδιας χρονικής περιόδου, έχουν πραγματοποιηθεί 356 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές τις συλλήψεις, η συντριπτική πλειοψηφία, συγκεκριμένα οι 316 περιπτώσεις (που αντιστοιχούν στο 88,76% του συνόλου), αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. Οι υπόλοιπες 40 συλλήψεις, δηλαδή το 11,24% των συνολικών αυτόφωρων, αφορούν περιπτώσεις εμπρησμών που εκδηλώθηκαν από πρόθεση, όπως και η πρόσφατη υπόθεση στο Λαγονήσι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Topontiki