Σταμάτης Σπανουδάκης: Υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό, αναβάλλεται η συναυλία στο Μεσολόγγι

Ο γνωστός συνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης ανακοίνωσε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου ότι υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Το πρόβλημα υγείας του έχει αφήσει δυσκολία στο δεξί του χέρι, γεγονός που τον οδήγησε στην αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του στο Μεσολόγγι. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης μοιράστηκε την είδηση μέσω βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η περιπέτεια υγείας και οι επιπτώσεις

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης, μιλώντας στο βίντεο που ανήρτησε, εξήγησε πως το ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, του έχει αφήσει το δεξί χέρι «λίγο άχρηστο». Αυτή η κατάσταση τον καθιστά ανίκανο να παίξει μουσικά όργανα για ένα διάστημα.

Για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του, ο συνθέτης θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επιπλέον εξετάσεις. Οι γιατροί τού συνέστησαν ξεκούραση και αποχή από τα μουσικά όργανα για τουλάχιστον δύο μήνες, ώστε να αναρρώσει πλήρως και να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα.

Η αναβολή της συναυλίας στο Μεσολόγγι

Λόγω της περιπέτειας υγείας του, ο Σταμάτης Σπανουδάκης αναγκάστηκε να αναβάλει τη συναυλία του με τίτλο «Για το Μεσολόγγι». Η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Η συναυλία αυτή αποτελούσε μέρος των εκδηλώσεων που διοργανώνονται για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου. Η αναβολή της προκάλεσε την εμφανή στεναχώρια του καλλιτέχνη, ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη αυτή.

Οι δηλώσεις του συνθέτη και η συγγνώμη του

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη από το κοινό του και τους μουσικούς που είχαν προετοιμαστεί για τη συναυλία. Ειδική αναφορά έκανε σε όσους είχαν οργανώσει το ταξίδι τους και είχαν ήδη κλείσει ξενοδοχεία για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Στο βίντεο, ο συνθέτης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σας μιλάω γιατί δυστυχώς έπαθα κάτι με την υγεία μου, ένα μικρό εγκεφαλικό που μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο. Δόξα τω Θεώ όλα καλά. Η μόνη δυσαρέσκεια και το μόνο που με στεναχωρεί, όλοι οι άνθρωποι που θα έρχονταν στη συναυλία μου στο Μεσολόγγι από αγάπη και μόνο όπως και όλοι οι μουσικοί μου που έχουν ετοιμαστεί τόσο καιρό, τους πουλάω. Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να κάνω τίποτα».

Η αφοσίωση στη μουσική σύνθεση

Ο καταξιωμένος δημιουργός εξήγησε επίσης την ανάγκη για περαιτέρω εξετάσεις, τονίζοντας: «Πρέπει να κάνω και άλλες εξετάσεις μην πάθω και κανένα άλλο. Δεν μπορώ να αγγίξω όργανα και λοιπά για τουλάχιστον δύο μήνες». Επίσης, ανέφερε ότι ασχολείται με τη μουσική και την οργάνωση του Μεσολογγίου εδώ και δύο χρόνια, εκφράζοντας την επιθυμία του να ήταν παρών.

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης αναφέρθηκε και στην πίστη του, δηλώνοντας: «Πιστεύω πάντα ότι είναι η επίσκεψη του Θεού, για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι τώρα ο λόγος είναι – δεν κάνω τον Άγιο ή τον άνθρωπο που έχει καλή διάκριση – “Σταμάτη, κάτσε στα αυγά σου και γράψε μας μουσική, γι’ αυτό σε έφερα εδώ”. Αυτό και θα κάνω. Είναι κάτι που το κάνω μόνος μου με τόση χαρά και τόση ηρεμία». Εμφανώς φορτισμένος, υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει στη σκηνή μόλις η υγεία του το επιτρέψει.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Newsit