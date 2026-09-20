Τηλεφωνικές απάτες με τεχνητή νοημοσύνη: Συμμορίες κλωνοποιούν φωνές συγγενών και εξαπατούν ηλικιωμένους

Νέες μορφές εγκληματικότητας αναδύονται, με τις τηλεφωνικές απάτες να βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς συμμορίες χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, για να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες. Οι δράστες, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή κλωνοποιώντας φωνές συγγενών, στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή. Πρόσφατα, οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στην εξάρθρωση μιας τέτοιας σπείρας, φέρνοντας στο φως τις μεθόδους δράσης της.

Η απάτη των 1 εκατομμυρίου ευρώ στα Βριλήσσια

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στα Βριλήσσια, όπου μια 82χρονη γυναίκα δέχτηκε τηλεφώνημα από άτομο που ισχυρίστηκε ότι ανήκε στον ΔΕΔΔΗΕ. Η ώρα ήταν 14:00 όταν η ηλικιωμένη απάντησε στο τηλέφωνο και άκουσε μια φωνή να την ενημερώνει για υποτιθέμενη διαρροή ρεύματος στο σπίτι της, με κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οι δράστες έδωσαν συγκεκριμένες οδηγίες στην 82χρονη: να τοποθετήσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια τσάντα για να μην καούν, να την αφήσει στον καναπέ, να μεταβεί στο υπνοδωμάτιο και να αφήσει ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού. Η ηλικιωμένη, πανικόβλητη, ακολούθησε τις οδηγίες, βάζοντας στην τσάντα 5.000 ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες Αγγλίας, χρυσές βέρες, δαχτυλίδια, αλυσίδες μεγάλης αξίας, σκουλαρίκια, βραχιόλια, ρολόγια και χρυσούς σταυρούς. Μέσα σε λίγα λεπτά, μέλος της συμμορίας εισήλθε στο σπίτι, άρπαξε την τσάντα με τα τιμαλφή και εξαφανίστηκε, χωρίς η γυναίκα να τον αντιληφθεί, καθώς βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο. Η αξία των κλοπιμαίων, όπως δήλωσε η 82χρονη στην Άμεση Δράση, ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ.

Η κλωνοποίηση φωνών με τεχνητή νοημοσύνη

Αυτό το περιστατικό ήταν ένα από τα χτυπήματα της συμμορίας του «ΔΕΔΔΗΕ», η οποία εξαρθρώθηκε από το «ελληνικό FBI». Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αποκαλύφθηκε ότι τα μέλη της σπείρας χρησιμοποιούσαν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για να εξαπατούν ηλικιωμένους. Στη δικογραφία της υπόθεσης, σημειώνεται ότι οι δράστες «με χρήση τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζονταν τις φωνές συγγενών των παθόντων για να γίνουν πιο πειστικοί σε αυτούς, αφού είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντίστοιχο συγγενή του κάθε θύματος».

Η μέθοδος αυτή επέτρεπε στους απατεώνες να δημιουργούν μια ψευδή αίσθηση εμπιστοσύνης, καθιστώντας τα θύματα πιο ευάλωτα στις οδηγίες τους. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για κλωνοποίηση φωνών αποτελεί μια νέα διάσταση στις τηλεφωνικές απάτες, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας και δυσκολίας στην αποκάλυψη των δραστών.

Η αρχή του τέλους για τη σπείρα στη Νέα Ιωνία

Η αρχή του τέλους για τη δράση της συγκεκριμένης συμμορίας ξεκίνησε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, όταν η Αστυνομία δέχτηκε κλήση για απάτη με θύμα μια 77χρονη γυναίκα στη Νέα Ιωνία. Η γυναίκα ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι οι δράστες είχαν χρησιμοποιήσει εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για να την παραπλανήσουν. Αυτή η πληροφορία ήταν καθοριστική για τους αρμόδιους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι αμέσως αντιλήφθηκαν την ταυτότητα της σπείρας.

Ο δράστης που επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 77χρονη συστήθηκε ως «Ιωάννης Χαριτάκης» και κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει σε σακούλες κοσμήματα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η αξία των οποίων ανερχόταν στις 30.000 ευρώ. Η αποκάλυψη της χρήσης AI από το θύμα αποτέλεσε το κλειδί για την περαιτέρω διερεύνηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Αστυνομική επιχείρηση και συλλήψεις

Μετά την καταγγελία της κλοπής στη Νέα Ιωνία και τον εντοπισμό του επιχειρησιακού οχήματος που χρησιμοποιούσε η σπείρα, δόθηκε εντολή για την πραγματοποίηση αστυνομικής επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενώ ταυτόχρονα ταυτοποιήθηκαν τέσσερα ακόμη μέλη της συμμορίας. Η επιτυχής αυτή επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση ενός οργανωμένου δικτύου που δρούσε με σύγχρονες μεθόδους εξαπάτησης.

Η στροφή των εγκληματικών ομάδων στις τηλεφωνικές απάτες

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εξηγούν ότι παρατηρείται μια σημαντική αλλαγή στις μεθόδους δράσης των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. Πλέον, σε ποσοστό 90%, αυτές οι ομάδες, οι οποίες αποτελούνται κυρίως από Ρομά, έχουν εγκαταλείψει τις διαρρήξεις και επιδίδονται σε μαζικές τηλεφωνικές απάτες. Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς οι τηλεφωνικές απάτες τους αποφέρουν μεγαλύτερο κέρδος και έχουν μικρότερο ρίσκο για τους δράστες, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνουν άσκηση βίας.

Επιπλέον, οι δράστες τυγχάνουν ευνοϊκότερης ποινικής αντιμετώπισης σε περίπτωση σύλληψης, σε σύγκριση με τις κατηγορίες για διαρρήξεις. Οι συμμορίες αυτές χρησιμοποιούν ακόμα και κινητά τηλεφωνικά κέντρα για να οργανώνουν τις απάτες τους, δείχνοντας την προσαρμογή τους στις τεχνολογικές εξελίξεις για την επίτευξη των παράνομων σκοπών τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis