Το MedWatch εντόπισε εκατοντάδες παραβάσεις σε ιατρεία και κλινικές

Εκατοντάδες παραβάσεις σε ιατρεία, κλινικές και ινστιτούτα εντόπισε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Το ψηφιακό αυτό εργαλείο σαρώνει το διαδίκτυο, αναζητώντας πιθανές παραβάσεις οι οποίες θέτουν δυνητικά σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή ανυποψίαστων πολιτών. Στο στόχαστρο βρέθηκαν ιατρεία, κλινικές, σπα, ακόμη και κομμωτήρια με συστηματική ψηφιακή παρουσία.

Το ψηφιακό μάτι του υπουργείου Υγείας

Το σύστημα MedWatch, δημιουργός του οποίου είναι ο Γιάννης Δοξαράς, παρακολουθεί τη διαδικτυακή παρουσία περίπου 16.000 γιατρών. Αυτοί οι επαγγελματίες υγείας έχουν διαδικτυακή παρουσία, όπου ο καθένας μπορεί να αναρτά διάφορα στοιχεία. Η πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη να διαβάζει τις διαφημίσεις που προβάλλονται σε πλατφόρμες όπως η Meta, η Google και το TikTok, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εντοπίσει αν κάποιος εκτελεί καμπάνιες και τι αναφέρει σε αυτές.

Επιπλέον, το MedWatch διαβάζει τις ιστοσελίδες των γιατρών, των κλινικών, αλλά και των ινστιτούτων. Ο Γιάννης Δοξαράς έχει επισημάνει ότι υπάρχουν αναφορές που αγγίζουν τα όρια της ιατρικής και του κομπογιαννιτισμού. Το σύστημα εντόπισε, μεταξύ άλλων, και το ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Εκατοντάδες «κόκκινα» ιατρεία στο στόχαστρο

Το ψηφιακό μάτι του Υπουργείου Υγείας πραγματοποιεί σαρώσεις του διαδικτύου τέσσερις φορές την ημέρα. Μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας, το MedWatch κατάφερε να εντοπίσει 231 ισχυρές ενδείξεις παραβάσεων. Από αυτές τις περιπτώσεις, οι 50 αφορούν άμεσα σε ιατρεία.

Ο όρος «κόκκινα» ιατρεία χρησιμοποιείται για να υποδείξει περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Το σύστημα, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει οτιδήποτε αναρτάται στις σελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των γιατρών. Για παράδειγμα, αν κάποιος αναφέρει «πήγα και έκανα πλάσμαφαίρεση», το σύστημα αντιδρά, πραγματοποιώντας σύγκριση με τα ψηφιακά μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Οι 231 ενδείξεις δεν σημαίνουν ενοχή, αλλά την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα.

Περιπτώσεις γιατρών-influencers και ψευδών ειδικοτήτων

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν από το MedWatch, συγκαταλέγεται και αυτή ενός γιατρού ο οποίος είχε αναλάβει ρόλο influencer σε αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα. Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις ήταν πληρωμένες, γεγονός που από μόνο του απαγορεύεται, καθώς συνιστά διαφήμιση. Ο γιατρός παρουσίαζε μαρτυρίες ασθενών, με προφανή στόχο την προσέλκυση πελατείας.

Μία άλλη ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση που αξιολογήθηκε από το σύστημα αφορούσε αναντιστοιχία ανάμεσα στην ειδικότητα που παρουσίαζε ένας γιατρός και την ειδικότητα που φέρεται να έχει πραγματικά. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση του Κολωνακίου, ο γιατρός εντοπίστηκε να δηλώνει ψευδώς την ειδικότητά του, δημιουργώντας προφανείς κινδύνους για τους ασθενείς που τον εμπιστεύονταν.

Ιατρικές πράξεις χωρίς ειδικότητα και αδήλωτος εξοπλισμός

Το ψηφιακό σύστημα εντόπισε επίσης ιατρείο στο οποίο πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις για τις οποίες ο γιατρός δεν διέθετε την απαιτούμενη ειδικότητα. Αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε μία ακόμη περίπτωση, ένα ιατρείο διενεργούσε επεμβατικές πράξεις, οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε νοσοκομειακό περιβάλλον, λόγω της φύσης και της πολυπλοκότητάς τους.

Επιπλέον, η σάρωση του διαδικτύου αποκάλυψε ένα ιατρείο το οποίο διαφήμιζε και χρησιμοποιούσε μία αδήλωτη συσκευή λέιζερ. Το ιατρείο προωθούσε τις ιατρικές πράξεις που εκτελούσε με τη χρήση αυτής της συσκευής, χωρίς να έχει προβεί στις απαραίτητες δηλώσεις, γεγονός που συνιστά παράβαση των κανονισμών.

Με πληροφορίες από: Topontiki