Φωτιά στη Σητεία: Μήνυμα του 112 για εκκένωση του Καρυδίου προς Ζάκρο

Μια μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή Χώνος του Δήμου Σητείας, στον νομό Λασιθίου, από το μεσημέρι της Κυριακής. Η φωτιά, η οποία καίει χορτολιβαδική έκταση, οδήγησε στην ενεργοποίηση του συστήματος 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 17:00, εκδόθηκε μήνυμα που καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς τη Ζάκρο. Στο μέτωπο επιχειρούν ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή εναέριων μέσων και υδροφόρων.

Ενεργοποίηση του 112 για προληπτική εκκένωση

Η σημαντικότερη νεότερη εξέλιξη στην πυρκαγιά ήταν η αποστολή μηνύματος από το 112. Το μήνυμα εκδόθηκε στις 16:43, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ενώ ο επίσημος λογαριασμός στο X ανέφερε την αποστολή του στις 17:01 της Κυριακής. Η ειδοποίηση αφορούσε την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι.

Το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν σαφές: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, απομακρυνθείτε προς Ζάκρος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Η οδηγία αυτή δόθηκε για την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μαίνεται σε κοντινή απόσταση.

Το μέτωπο της φωτιάς στον Χώνο Σητείας

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Χώνος του Δήμου Σητείας, στον νομό Λασιθίου. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην ευρύτερη περιοχή του Χώνου, κοντά στη Ρούσα Εκκλησιά. Νωρίτερα, πριν από την αποστολή του μηνύματος του 112, είχε γίνει γνωστό ότι το μέτωπο δεν βρισκόταν σε άμεση γειτνίαση με κατοικημένη περιοχή.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνεχίζουν τις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς, η οποία εξακολουθεί να μαίνεται. Το σημείο της εκδήλωσης της φωτιάς, ο Χώνος, βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Σητείας, καθιστώντας την επιχείρηση κατάσβεσης ιδιαίτερα απαιτητική.

Σημαντική ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή, με τις δυνάμες να ενισχύονται σταδιακά. Αρχικά, στο σημείο επιχειρούσαν 31 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση, είχαν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα.

Καθώς η επιχείρηση βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, οι δυνάμες ενισχύθηκαν περαιτέρω. Συγκεκριμένα, στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν πλέον 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Επιπλέον, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί συνολικά τρία ελικόπτερα, ενισχύοντας την προσπάθεια από αέρος.

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και δυνάμεις από γειτονικές περιοχές. Πυροσβεστικές δυνάμεις από το Λασίθι έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα που έφτασαν από το Ηράκλειο. Παράλληλα, ο Δήμος Σητείας συμβάλλει ενεργά στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, παρέχοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων.

Οι δυσκολίες στην κατάσβεση

Το έργο των πυροσβεστών στην περιοχή του Χώνου δυσχεραίνεται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν. Οι άνεμοι συμβάλλουν στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, καθιστώντας τον περιορισμό της ιδιαίτερα δύσκολο. Οι δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Παρά τις προκλήσεις, η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με στόχο τον πλήρη έλεγχο του πύρινου μετώπου και την προστασία των γύρω περιοχών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos