Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζονται, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία και διευκρινίσεις. Το νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση ισχυρισμών περί τηλεφωνικής παρέμβασης για την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου του. Την ίδια στιγμή, οι αρχές εστιάζουν σε ένα δίκτυο γιατρών που συνδέεται με το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ ένα μήνυμα που φέρεται να αναφέρεται σε χορήγηση «μέθης» στον τραγουδιστή εξετάζεται ενδελεχώς.

Η διάψευση του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»

Το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί τηλεφωνικής παρέμβασης με σκοπό να αλλάξει η καταγεγραμμένη ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Με ανακοίνωσή τους την Κυριακή (20/9), ο πρόεδρος και ο διοικητής του νοσοκομείου δήλωσαν ότι δεν δέχθηκαν καμία τηλεφωνική επικοινωνία ή άλλη παρέμβαση με αντικείμενο την τροποποίηση της ώρας θανάτου.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελούν αποκλειστικά αρμοδιότητα του ιατρικού προσωπικού. Αυτές οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται ως απάντηση σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατύπωσαν ισχυρισμούς σχετικά με την ώρα θανάτου του τραγουδιστή.

Στην πρώτη ανακοίνωση που είχε εκδώσει το «ΕΛΠΙΣ» στις 9 Σεπτεμβρίου, το νοσοκομείο είχε γνωστοποιήσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 16:45. Κατά τη διακομιδή, ο τραγουδιστής δεν είχε αυτόματη αναπνοή και σφυγμό. Ακολούθησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, η οποία ωστόσο δεν είχε επιτυχή έκβαση, με την επίσημη ώρα θανάτου να καταγράφεται στις 17:40.

Το ιατρείο της Καρνεάδου και ο κύκλος των γιατρών

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον ένας κύκλος γιατρών που φέρεται να συνδεόταν με το συγκεκριμένο ιατρείο, με τις γνωματεύσεις και τις διαγνώσεις τους να εξετάζονται ενδελεχώς.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, έχουν συγκεντρωθεί πληροφορίες για την ύπαρξη ενός δικτύου γιατρών γύρω από το ιατρείο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας 45χρονης, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο για μία από τις μεθόδους αντιγήρανσης. Ο προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να της είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε ένα γενικότερο πρόβλημα με τα νεφρά της.

Η γυναίκα υποβλήθηκε στη συνέχεια σε αιματολογικές εξετάσεις σε διαγνωστικό κέντρο, οι οποίες δεν ανέδειξαν κάποιο συγκεκριμένο αιματολογικό πρόβλημα. Τότε, ο γιατρός φέρεται να αμφισβήτησε τα αποτελέσματα, υποστηρίζοντας ότι τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα πραγματοποιούν μαζικές εξετάσεις και δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να εντοπίσουν το πρόβλημα. Ακολούθως, της προτάθηκε να απευθυνθεί σε άλλον γιατρό, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε την ύπαρξη ενός «υποβόσκοντος» αυτοάνοσου.

Μετά από έναν κύκλο θεραπειών, η ασθενής κατέληξε στην εκτίμηση ότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας το οποίο στη συνέχεια θεραπεύτηκε. Ωστόμως, υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων της υπόθεσης, εξετάζεται πλέον το κατά πόσο υπήρχε πράγματι το συγκεκριμένο νόσημα, δεδομένου ότι οι αρχικές εξετάσεις δεν είχαν εντοπίσει αντίστοιχο πρόβλημα. Το περιστατικό αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που εξετάζουν οι αρχές, αναφορικά με τις σχέσεις, τις παραπομπές μεταξύ γιατρών και τον τρόπο που προέκυπταν διαγνώσεις και θεραπείες.

Το μήνυμα για «μέθη» και η έρευνα των αρχών

Η έρευνα για το τι συνέβη την μοιραία Τετάρτη 09.09.2026 στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Οι δύο γιατροί που συνδέονται με το ιατρείο βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς τα γεγονότα όπως τα περιέγραψαν κατά την απολογία τους δεν έπεισαν τις αρχές.

Ένα νέο στοιχείο προέκυψε από την έρευνα στα κινητά τηλέφωνα εργαζομένων του ιατρείου και αξιολογείται από την Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για ένα μήνυμα εργαζομένης προς συγγενικό ή οικείο της πρόσωπο, στο οποίο φέρεται να αναφέρει ότι στον τραγουδιστή «έδωσε μέθη» η γιατρός. Το συγκεκριμένο μήνυμα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να διαγράφηκε στη συνέχεια.

Οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η εργαζόμενη έγραψε κάτι που είδε ή αντιλήφθηκε η ίδια, πότε και σε ποιον έστειλε το μήνυμα, καθώς και για ποιο λόγο το διέγραψε. Επίσης, ερευνάται αν υπάρχουν άλλες επικοινωνίες ή στοιχεία που μπορούν να επιβεβαιώσουν τι ακριβώς συνέβη, καθώς το συγκεκριμένο μήνυμα από μόνο του δεν αποδεικνύει ότι πράγματι του χορηγήθηκε μέθη. Η έρευνα επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο να είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στον τραγουδιστή πριν από τη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε.

Συνάντηση των κατηγορουμένων στις φυλακές

Στο πλαίσιο των εξελίξεων στην υπόθεση, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί συναντήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αφού η εισαγγελέας που εποπτεύει τις φυλακές έκανε δεκτό το σχετικό αίτημά τους.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η 56χρονη γιατρός μεταφέρθηκε από τις γυναικείες στις ανδρικές φυλακές Κορυδαλλού, με τη συνοδεία της εξωτερικής φρουράς, προκειμένου να συναντηθεί με τον συγκατηγορούμενό της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit