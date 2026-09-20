Το νοσοκομείο «Ελπίς» διαψεύδει παρεμβάσεις για την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Το Νοσοκομείο «Ελπίς» προέβη σε επίσημη τοποθέτηση αναφορικά με τους ισχυρισμούς που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η διοίκηση του νοσοκομείου διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρέμβαση ή επικοινωνία με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου του τραγουδιστή. Τονίζεται ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα, η οποία εκτελείται από το αρμόδιο προσωπικό σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία.

Διάψευση από τη διοίκηση του νοσοκομείου

Ο πρόεδρος και ο διοικητής του Νοσοκομείου «Ελπίς» προχώρησαν σε κατηγορηματική διάψευση των ισχυρισμών που αφορούν την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τη δήλωσή τους, δεν υπήρξε καμία τηλεφωνική επικοινωνία ούτε οποιαδήποτε άλλη μορφή παρέμβασης που να είχε ως στόχο την τροποποίηση της επίσημα καταγεγραμμένης ώρας θανάτου του ασθενούς.

Οι επικεφαλής του νοσοκομείου ξεκαθαρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί δημόσια, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση σε ένα κύμα δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που έθεταν υπό αμφισβήτηση την ακρίβεια της καταγραφής της ώρας θανάτου, καλώντας σε υπεύθυνη ενημέρωση.

Η ιατρική αρμοδιότητα της καταγραφής

Το Νοσοκομείο «Ελπίς» υπογραμμίζει με έμφαση ότι η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου ενός ασθενούς αποτελούν αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα. Αυτή η διαδικασία εκτελείται από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό του ιδρύματος, το οποίο ακολουθεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες τηρούνται αυστηρά σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της καταγραφής. Συνεπώς, οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής ή παρέμβασης στην καταγεγραμμένη ώρα θανάτου δεν θα ήταν εφικτή, καθώς η διαδικασία διέπεται από σαφείς ιατρικούς και νομικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται.

Οι ισχυρισμοί και τα δημοσιεύματα

Οι ισχυρισμοί περί τηλεφωνικής παρέμβασης προς το Νοσοκομείο «Ελπίς» με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες. Αυτοί οι ισχυρισμοί διατυπώθηκαν σε διάφορα δημοσιεύματα, καθώς και σε αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συζητήσεις και ερωτήματα.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έκρινε απαραίτητο να προβεί σε επίσημη τοποθέτηση, προκειμένου να αποκαταστήσει την αλήθεια και να διαψεύσει κατηγορηματικά τα όσα είχαν ειπωθεί. Η ανακοίνωση αποτελεί σαφή απάντηση στις φήμες και τις εικασίες που είχαν αναπτυχθεί γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, τονίζοντας την απουσία οποιασδήποτε παρέμβασης.

Κάλεσμα για υπεύθυνη ενημέρωση

Στο πλαίσιο της επίσημης τοποθέτησής του, το Νοσοκομείο «Ελπίς» απηύθυνε κάλεσμα για υπεύθυνη ενημέρωση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό. Η διοίκηση του ιδρύματος ζητά την αποφυγή της διάδοσης ανακριβών πληροφοριών, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση ή να βλάψουν την αξιοπιστία των θεσμών και του ιατρικού προσωπικού.

Η ανακοίνωση κλείνει με την παράκληση για σεβασμό των διαδικασιών και των γεγονότων, όπως αυτά καταγράφονται επίσημα από το ιατρικό προσωπικό. Η έμφαση στην υπεύθυνη ενημέρωση υπογραμμίζει τη σημασία της ακρίβειας και της αλήθειας στη δημόσια συζήτηση, ειδικά σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ιατρική δεοντολογία, καλώντας σε προσοχή και επαλήθευση των πληροφοριών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta