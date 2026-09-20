Μια νέα καταγγελία έρχεται στο φως εις βάρος της γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή, όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». Η καταγγέλλουσα περιγράφει πώς η γιατρός της πρότεινε μια ειδική θεραπεία για τον σύντροφό της, ο οποίος είχε υποστεί ακρωτηριασμό στα δύο πόδια μετά από σοβαρό ατύχημα. Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι μπορούσε να τον «κάνει καλά» και να «καθαρίσει» τον οργανισμό του από πιθανή μόλυνση, αναφέροντας ακόμα και την ύπαρξη «ζουζουνιών».

Η πρόταση θεραπείας για τον ακρωτηριασμένο σύντροφο

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, η γιατρός, την οποία γνώρισε σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί, προσέγγισε την ίδια και τον σύντροφό της. Ο σύντροφος της καταγγέλλουσας είχε υποστεί ένα σοβαρό ατύχημα, με αποτέλεσμα να του έχουν κοπεί και τα δύο πόδια. Η γιατρός, βλέποντας την κατάσταση της υγείας του, φέρεται να του είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα πας πουθενά, εγώ θα σε κάνω καλά».

Η υπόσχεση της γιατρού αφορούσε μια ολοκληρωμένη θεραπεία που θα αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της υγείας του άνδρα. Η καταγγέλλουσα δήλωσε ότι η γιατρός υποστήριζε πως μπορούσε να «καθαρίσει» τον οργανισμό του συντρόφου της, προσφέροντας ελπίδα για βελτίωση της κατάστασής του μετά τον ακρωτηριασμό των ποδιών του.

Η γνωριμία και η παρουσία επωνύμων

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε λεπτομερώς τις συνθήκες υπό τις οποίες γνώρισε τη γιατρό. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί, όπου η καταγγέλλουσα βρέθηκε με σκοπό να της δοθεί εργασία ως γραμματέας. Η ίδια, όντας αισθητικός, δέχτηκε την πρόταση με ευχαρίστηση, αναφέροντας ότι «λέω πολύ ευχαρίστως».

Τη βραδιά της γνωριμίας, όπως αναφέρει η γυναίκα, στην παρέα της γιατρού βρίσκονταν πολλοί επώνυμοι. Η παρουσία αυτών των γνωστών προσώπων φέρεται να ενίσχυσε την αξιοπιστία της γιατρού στα μάτια της καταγγέλλουσας και του συντρόφου της, οδηγώντας τους να εμπιστευτούν τις υποσχέσεις της για ίαση και αποκατάσταση της υγείας.

Η διάγνωση για «μολυσμένο αίμα» και «ζουζούνια»

Η γιατρός φέρεται να παρείχε μια συγκεκριμένη εξήγηση για την κατάσταση της υγείας του συντρόφου της καταγγέλλουσας. Του είπε ότι όλα αυτά τα χρόνια που είχε τις λάμες μέσα στα πόδια του, το αίμα του «ίσως να είχε μολυνθεί» και ο οργανισμός του «ίσως να είχε ζουζούνια». Αυτή η ασυνήθιστη διάγνωση αποτέλεσε τη βάση για την προτεινόμενη θεραπεία αποτοξίνωσης.

Η γιατρός πρότεινε μια «αποτοξίνωση στον οργανισμό» του άνδρα, με στόχο να «καθαρίσει» το αίμα και τον οργανισμό του από αυτά τα υποτιθέμενα «ζουζούνια». Η καταγγέλλουσα και ο σύντροφός της, όπως δήλωσε, πήγαν «σαν χαζοί» στο σημείο όπου τους υπέδειξε η γιατρός, πιστεύοντας στις υποσχέσεις της για ίαση και την απομάκρυνση των υποτιθέμενων μολύνσεων.

Το κόστος της επίσκεψης και η προτεινόμενη αγωγή

Για την επίσκεψη και την αρχική εκτίμηση της κατάστασης, η καταγγέλλουσα και ο σύντροφός της πλήρωσαν το ποσό των 250 ευρώ. Η πληρωμή έγινε στο ίδιο σημείο όπου η γυναίκα είχε πάει αρχικά για εργασία. Μετά την καταβολή του ποσού, η γιατρός τους ενημέρωσε ότι θα τους δώσει «κάποια θεραπεία» και «κάποια αντιβιοτικά» για να «καθαρίσει τελείως» ο οργανισμός του συντρόφου της.

Επιπλέον, η γιατρός ανέφερε ότι θα φέρουν ένα μηχάνημα, το οποίο θα βοηθούσε περισσότερο στη θεραπεία. Η υπόσχεση για αυτή την ειδική αγωγή, σε συνδυασμό με την αρχική πληρωμή και την αναφορά σε προηγμένη τεχνολογία, δείχνει την έκταση της εμπιστοσύνης που έδειξαν τα θύματα στις υποσχέσεις της γιατρού για την αποκατάσταση της υγείας του άνδρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki