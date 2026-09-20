Το πρωί της Κυριακής σημειώθηκε ένα τραγικό περιστατικό στην πλαζ της Βουλιαγμένης, όπου ένας 82χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή. Η αντιπαράθεση, η οποία φέρεται να ξεκίνησε για μία ξαπλώστρα, κλιμακώθηκε σε χειροδικία ανάμεσα στον 82χρονο και έναν 76χρονο, με αποτέλεσμα ο πρώτος να καταρρεύσει. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος που οδήγησε στον θάνατο του ηλικιωμένου.

Η αρχή της διαφωνίας στην πλαζ

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής στην πλαζ της Βουλιαγμένης, όταν προέκυψε διαφωνία ανάμεσα σε έναν 82χρονο και έναν 76χρονο. Η αιτία της αντιπαράθεσης ήταν η χρήση μιας ξαπλώστρας, παρόλο που, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρχαν και άλλες κενές θέσεις στην παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 82χρονος βρισκόταν στην παραλία μαζί με τη σύζυγό του και οι δυο τους είχαν καθίσει σε ξαπλώστρες. Λίγο αργότερα, έφτασε στο σημείο ο 76χρονος, ο οποίος συνοδευόταν από μια γυναίκα για την οποία είχε εκδοθεί εισιτήριο ΑμεΑ. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ξεκίνησε η έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο ανδρών.

Η κλιμάκωση σε συμπλοκή

Η αρχική διαφωνία για την ξαπλώστρα σύντομα κλιμακώθηκε και μετατράπηκε σε χειροδικία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 82χρονος φέρεται να χτύπησε τον 76χρονο και να τον έριξε στο έδαφος. Ακολούθησε ανταλλαγή χτυπημάτων, ενώ στη συμπλοκή συμμετείχε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και η 21χρονη γυναίκα που συνόδευε τον 76χρονο.

Ο 76χρονος και η 21χρονη τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Μεταφέρθηκαν στο ιατρείο της πλαζ με το αυτοκινητάκι της παραλίας προκειμένου να τους παρασχεθεί βοήθεια. Η ένταση, ωστόσο, δεν φαίνεται να τελείωσε εκεί, καθώς ο 76χρονος επέστρεψε στο σημείο όπου βρισκόταν ο 82χρονος και ακολούθησε νέα αντιπαράθεση.

Η εκδοχή του φίλου του 76χρονου

Τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της συμπλοκής έδωσε φίλος του 76χρονου, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στην πλαζ. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο ίδιος βρισκόταν στο γκισέ της εισόδου για να βγάλει εισιτήριο, ενώ ο φίλος του είχε πάει να πάρει τις ξαπλώστρες.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, τότε ο 82χρονος είπε στον 76χρονο «ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού». Ο φίλος του 76χρονου υποστήριξε ότι ο φίλος του δεν ακούμπησε τον 82χρονο. Αντίθετα, ισχυρίστηκε ότι ο ηλικιωμένος τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπησε. Έκανε επίσης λόγο για τραύματα και αίματα τόσο στον 76χρονο όσο και στην 21χρονη που τον συνόδευε.

Η κατάρρευση του 82χρονου και οι προσπάθειες ανάνηψης

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο 82χρονος κατέρρευσε, έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή. Μια νοσηλεύτρια της πλαζ έσπευσε άμεσα στο σημείο και ξεκίνησε προσπάθεια ανάνηψης. Του έγινε ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής, όμως οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης. Ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η ακριβής αιτία του θανάτου του 82χρονου αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της έρευνας και αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Η έρευνα των αρχών

Οι αρχές διερευνούν την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων και τον βαθμό συμμετοχής κάθε εμπλεκόμενου στη συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν, ο 76χρονος και η 21χρονη συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Επίσης, εξετάζεται και η πιθανή συμμετοχή άλλων ατόμων που βρίσκονταν μαζί με τον 76χρονο στην πλαζ. Οι ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής, καθώς και όσα συνέβησαν από την πρώτη λογομαχία έως την κατάρρευση του 82χρονου, παραμένουν υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Ieidiseis