Αισθητικός επωνύμων μιλά για τους δύο γιατρούς: «Νόμιζα ότι μπαίνω στο Γιουσουρούμ»

Η Κατερίνα Αγγέλου, γνωστή αισθητικός επωνύμων, κατέθεσε τη δική της μαρτυρία σχετικά με την επαφή που είχε με το ζευγάρι των γιατρών, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, η κυρία Αγγέλου περιέγραψε λεπτομερώς τις εντυπώσεις της από το ιατρείο, το οποίο δεν θύμιζε καθόλου έναν τυπικό ιατρικό χώρο, αλλά περισσότερο ένα παλαιοπωλείο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνταγογράφηση πανάκριβων ρωσικών βιταμινών, με κόστος 800 ευρώ, χωρίς μάλιστα να εξεταστούν οι ιατρικές της εξετάσεις.

Νέες μαρτυρίες για την υπόθεση των γιατρών

Νέες μαρτυρίες αναφορικά με τους δύο γιατρούς, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, βγαίνουν καθημερινά στο φως της δημοσιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η αισθητικός επωνύμων, Κατερίνα Αγγέλου, μίλησε στο OPEN, προσφέροντας τη δική της οπτική γωνία για τη γνωριμία και τη σχέση της με το ζευγάρι των γιατρών.

Η κυρία Αγγέλου μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία, δίνοντας λεπτομέρειες για την επίσκεψή της στο ιατρείο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε ιατρικές συμβουλές. Η μαρτυρία της προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες που αφορούν την υπόθεση των γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Η πρώτη επαφή και η εντύπωση από το ιατρείο

Η Κατερίνα Αγγέλου περιέγραψε την πρώτη της επαφή με το ιατρείο των δύο γιατρών, μετά από ένα ραντεβού που είχε κλείσει. Εισήλθε σε έναν χώρο που της φάνηκε σκοτεινός, με χαμηλούς φωτισμούς, κάτι που την εντυπωσίασε αρνητικά από την αρχή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το περιβάλλον δεν θύμιζε καθόλου ιατρείο, δημιουργώντας της μια αίσθηση έκπληξης.

Συγκεκριμένα, η αισθητικός επωνύμων δήλωσε ότι ο χώρος θύμιζε «ξωκλήσι», όπως της απάντησε ο δημοσιογράφος, επιβεβαιώνοντας την αίσθηση αυτή. Η εικόνα του ιατρείου ήταν πολύ διαφορετική από αυτό που θα περίμενε κανείς από έναν τυπικό ιατρικό χώρο, προκαλώντας της απορία.

Το περίεργο περιβάλλον και οι εικόνες

Προχωρώντας στην περιγραφή του χώρου, η κυρία Αγγέλου ανέφερε ότι μπαίνοντας στο δωμάτιο-ιατρείο του γιατρού, είχε την αίσθηση ότι έμπαινε σε ένα παλαιοπωλείο. Η δημοσιογράφος της πρότεινε τη λέξη «Γιουσουρούμ», την οποία η αισθητικός επιβεβαίωσε ως ακριβή περιγραφή για το συγκεκριμένο περιβάλλον.

Το ιατρείο ήταν γεμάτο με πολλές εικόνες και χαρακτηρίστηκε από την Κατερίνα Αγγέλου ως «πολύ περίεργο» περιβάλλον. Η ίδια εξέφρασε τον ξαφνισμό της και αναρωτήθηκε για τον λόγο που βρισκόταν εκεί, καθώς και για το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα σε αυτόν τον ασυνήθιστο χώρο, που δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες της για ένα ιατρείο.

Ο λόγος της επίσκεψης και η συνταγογράφηση

Η αισθητικός επωνύμων βρέθηκε στο συγκεκριμένο ιατρείο επειδή είχε κάποιες κύστες στο πάγκρεας και αναζητούσε μια δεύτερη ιατρική γνώμη για την κατάστασή της. Της είχε γίνει σύσταση να επισκεφθεί τους συγκεκριμένους γιατρούς προκειμένου να λάβει περαιτέρω συμβουλές για το ιατρικό της πρόβλημα.

Ωστόσο, αναφορικά με τη συνταγή που της δόθηκε, η κυρία Αγγέλου δήλωσε ότι ο γιατρός της πρότειψε «κάτι ρωσικές βιταμίνες», οι οποίες, όπως της είπε, κοστίζουν 800 ευρώ. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο γιατρός δεν έλεγξε καθόλου τις εξετάσεις που του είχε προσκομίσει, παρά το γεγονός ότι ο λόγος της επίσκεψης ήταν ένα συγκεκριμένο ιατρικό ζήτημα που απαιτούσε εξέταση των αποτελεσμάτων.

Με πληροφορίες από: Reader