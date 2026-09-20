Έρευνα από το υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο του 17χρονου στη Χαλκιδική

Το υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες θανάτου ενός 17χρονου μαθητή, ο οποίος υπέστη ανακοπή στο σχολείο του στη Χαλκιδική και άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026. Παράλληλα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, κλιμάκιο με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα επισκεφθεί το σχολείο, προκειμένου να σταθεί δίπλα στους συμμαθητές και τους φίλους του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Η τραγωδία στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, όταν ο 17χρονος μαθητής βρισκόταν στον χώρο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο νεαρός ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε, υποφέροντας από καρδιακή ανακοπή. Το προσωπικό του σχολείου κινητοποιήθηκε άμεσα, ειδοποιώντας αμέσως το ΕΚΑΒ και έναν ιδιώτη γιατρό της περιοχής.

Ο γιατρός Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, αντιπρόεδρος του KIDS SAVE LIVES, κλήθηκε επί τόπου για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Η άμεση αντίδραση της σχολικής κοινότητας ήταν καθοριστική στις πρώτες κρίσιμες στιγμές, πριν την άφιξη των διασωστών.

Η άμεση κινητοποίηση και οι προσπάθειες αναζωογόνησης

Μόλις ο 17χρονος κατέρρευσε, το προσωπικό του σχολείου προχώρησε σε Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και χρησιμοποίησε τον απινιδωτή. Διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή, με τον απινιδωτή να καταγράφει απινιδώσιμο ρυθμό. Ακολούθησε η πρώτη απινίδωση, ενώ η ΚΑΡΠΑ συνεχίστηκε μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών αναζωογόνησης, ο μαθητής ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό. Ωστόσο, στη συνέχεια παρουσίασε νέα καρδιακή ανακοπή, γεγονός που καθιστούσε την κατάστασή του ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτούσε συνεχή ιατρική παρέμβαση.

Η μάχη για τη ζωή του μαθητή

Με την άφιξη του ΕΚΑΒ, οι διασώστες και ο γιατρός συνέχισαν την ΚΑΡΠΑ και τη χρήση του απινιδωτή μέσα στο ασθενοφόρο. Με τη συνδρομή περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο άνοιγε τον δρόμο, ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας. Καθ' οδόν προς το Κέντρο Υγείας, η προσπάθεια αναζωογόνησης συνεχιζόταν αδιάκοπα.

Η διαδικασία αναζωογόνησης διήρκεσε συνολικά περίπου 50 λεπτά, καλύπτοντας το διάστημα από το σχολείο έως το ασθενοφόρο και το Κέντρο Υγείας. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά απινιδώσεις σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ο μαθητής στη ζωή.

Νοσηλεία και κατάληξη στο Ιπποκράτειο

Έπειτα από τις αρχικές προσπάθειες στο Κέντρο Υγείας, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του 17χρονου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εκεί, ο μαθητής νοσηλεύτηκε για περισσότερες από 24 ώρες σε κρίσιμη κατάσταση, στη Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 17χρονος κατέληξε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, σκορπίζοντας θρήνο στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμμαθητές του.

Η αντίδραση του υπουργείου Παιδείας και τα μέτρα στήριξης

Το υπουργείο Παιδείας, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια της ηγεσίας στην οικογένεια του 17χρονου. Διαβεβαίωσε επίσης ότι έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων. «Από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, προτεραιότητα του υπουργείου είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός θα βρίσκονται στο σχολείο, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα. Επίσης, την ίδια ημέρα θα υπάρχει παρουσία στελεχών του υπουργείου Παιδείας στο σχολείο, τόσο για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και για την παρακολούθηση της διερεύνησης του περιστατικού. «Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στην οικογένεια του 17χρονου, στους φίλους και στους συμμαθητές του, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτήν την τραγική απώλεια», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos