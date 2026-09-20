Η Ελένη Λουκά διέκοψε ζωντανή σύνδεση της ΕΡΤ από το Α’ Νεκροταφείο

Η Ελένη Λουκά παρενέβη σε ζωντανή σύνδεση της ΕΡΤ, η οποία πραγματοποιούνταν από το Α’ Νεκροταφείο. Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής κηδείας της Μαργαρίτας Παπανδρέου, με την Ελένη Λουκά να στήνει «καρτέρι» στο τηλεοπτικό συνεργείο της δημόσιας τηλεόρασης. Η παρέμβασή της είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της μετάδοσης, καθώς και την αδυναμία ολοκλήρωσης του ρεπορτάζ.

Το «καρτέρι» στο τηλεοπτικό συνεργείο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ελένη Λουκά έστησε «καρτέρι» στο τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ. Το συνεργείο της δημόσιας τηλεόρασης βρισκόταν στο Α’ Νεκροταφείο, προκειμένου να καλύψει δημοσιογραφικά γεγονότα που ακολούθησαν την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Η παρουσία της Ελένης Λουκά στο σημείο ήταν προμελετημένη, καθώς περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να παρέμβει στη ζωντανή σύνδεση.

Η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο να διακόψει τη ροή του προγράμματος της ΕΡΤ, όπως και τελικά συνέβη. Η Ελένη Λουκά, γνωστή για τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της σε τηλεοπτικές μεταδόσεις, επέλεξε το συγκεκριμένο σημείο και χρόνο, δηλαδή το Α’ Νεκροταφείο μετά την κηδεία, για να εκφράσει τις απόψεις της με τον δικό της τρόπο.

Η πρώτη διακοπή της σύνδεσης

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης του τηλεοπτικού συνεργείου της ΕΡΤ από το Α’ Νεκροταφείο, η Ελένη Λουκά μπήκε αιφνιδιαστικά μπροστά στην κάμερα. Αμέσως άρχισε να φωνάζει τη φράση «Όχι στους Γερμανούς», διακόπτοντας έτσι την ομαλή ροή της μετάδοσης. Η παρέμβασή της ήταν άμεση και δυναμική, προκαλώντας την αναγκαστική διακοπή της ζωντανής σύνδεσης από τους παρουσιαστές της εκπομπής.

Η φράση που φώναξε η Ελένη Λουκά, «Όχι στους Γερμανούς», ακούστηκε καθαρά στον αέρα, πριν οι τεχνικοί προλάβουν να διακόψουν τη μετάδοση. Αυτή η απρόβλεπτη ενέργεια είχε ως συνέπεια να μην μπορέσει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ του, καθώς η εικόνα και ο ήχος χάθηκαν από τις οθόνες των τηλεθεατών.

Η επανάληψη της παρέμβασης και η αδυναμία μετάδοσης

Μετά την αρχική διακοπή, οι παρουσιαστές της εκπομπής επιχείρησαν να συνδεθούν ξανά με τον δημοσιογράφο που βρισκόταν στο Α’ Νεκροταφείο. Ωστόσο, η Ελένη Λουκά συνέχισε την παρέμβασή της. Άρχισε να φωνάζει την ίδια φράση, «Όχι στους Γερμανούς», αυτή τη φορά από κάποια απόσταση. Η φωνή της ήταν και πάλι αντιληπτή, δημιουργώντας εκ νέου πρόβλημα στην προσπάθεια μετάδοσης του ρεπορτάζ.

Η επίμονη στάση της Ελένης Λουκά είχε ως τελικό αποτέλεσμα το ρεπορτάζ από το Α’ Νεκροταφείο να μην μεταδοθεί ποτέ. Παρά τις προσπάθειες του τηλεοπτικού συνεργείου και των παρουσιαστών να αποκαταστήσουν τη σύνδεση και να συνεχίσουν την κάλυψη, η παρουσία και οι φωνές της Ελένης Λουκά κατέστησαν αδύνατη την ολοκλήρωση της δημοσιογραφικής εργασίας.

Το προφίλ της Ελένης Λουκά

Η Ελένη Λουκά είναι ένα πρόσωπο γνωστό στην ελληνική τηλεόραση για τις συχνές και απροειδοποίητες παρεμβάσεις της σε ζωντανές μεταδόσεις. Έχει χαρακτηριστεί ως η «θεούσα» της ελληνικής τηλεόρασης, λόγω της δημόσιας παρουσίας της και των συγκεκριμένων τρόπων με τους οποίους επιδιώκει να εκφράσει τις απόψεις της. Οι παρεμβάσεις της έχουν γίνει κατά καιρούς αντικείμενο συζήτησης και έχουν οδηγήσει σε διακοπές τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο Α’ Νεκροταφείο αποτελεί μία ακόμη περίπτωση στην σειρά των ενεργειών της, οι οποίες έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την προσπάθεια διακοπής ζωντανών συνδέσεων και την προβολή συγκεκριμένων μηνυμάτων. Η παρουσία της σε δημόσιες εκδηλώσεις και η επιδίωξή της να βρεθεί μπροστά στις κάμερες είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στη δράση της.

Με πληροφορίες από: Topontiki