Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Καλαμάτα: Επιστροφές και απουσίες

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με την Καλαμάτα, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Νορβηγός προπονητής των «πράσινων», Τζέικομπ Νίστρουπ, ανακοίνωσε την 23άδα των ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν για τον αγώνα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19:30. Στην αποστολή ξεχωρίζει η επιστροφή του Πέδρο Τσιριβέγια, ενώ εκτός έμειναν ο τραυματίας Βιθέντε Ταμπόρδα και ο Γιώργος Κάτρης.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας στο «Γ. Καλαφάτης»

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της Κυριακής με την Καλαμάτα ολοκληρώθηκε το Σάββατο με πρωινή προπόνηση. Οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» συγκεντρώθηκαν στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», όπου πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση πριν την αναμέτρηση της Super League.

Το πρόγραμμα της προπόνησης άρχισε με προθέρμανση, προκειμένου οι παίκτες να προετοιμαστούν σωματικά για τις απαιτήσεις της προπόνησης. Στη συνέχεια, ακολούθησαν ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, με έμφαση στην κατοχή και την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Το τεχνικό επιτελείο δούλεψε επίσης πάνω σε θέματα τακτικής, τελειώματα φάσεων και στατικές φάσεις, προκειμένου η ομάδα να είναι πλήρως έτοιμη για την επικείμενη αναμέτρηση.

Επιστροφές σημαντικών παικτών στην αποστολή

Μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή των 23 παικτών που θα ταξιδέψουν για την Καλαμάτα. Στα ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό, ο Πέδρο Τσιριβέγια επανέρχεται στην ομάδα, έχοντας ξεπεράσει τον μυϊκό τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης. Η επιστροφή του προσθέτει μία σημαντική επιλογή στον χώρο του κέντρου για τον Νορβηγό τεχνικό, ενισχύοντας τις διαθέσιμες λύσεις.

Επίσης, στην αποστολή επανήλθαν οι Φαν Ντρόνγκελεν, Λούζα και Λιβάι, οι οποίοι είχαν μείνει εκτός από το προηγούμενο παιχνίδι Κυπέλλου με την Κηφισιά για λόγους ξεκούρασης. Η παρουσία τους ενισχύει το ρόστερ ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι απουσίες από την 23άδα

Από την άλλη πλευρά, ο Βιθέντε Ταμπόρδα παραμένει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, αποτελώντας μία σημαντική απουσία για την ομάδα. Ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το πρωτάθλημα, με τον Νίστρουπ να τον αφήνει εκτός των επιλογών του.

Επιπλέον, εκτός έμειναν και ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν, καθώς και οι μακροχρόνια απόντες Ίνγκασον και Παντελίδης, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Οι απουσίες αυτές αναγκάζουν τον προπονητή να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για τον αγώνα.

Η πρώτη κλήση του Σαλάχ Εντίν σε αγώνα πρωταθλήματος

Μία αξιοσημείωτη προσθήκη στην αποστολή για το πρωτάθλημα αποτελεί ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή για αγώνα Super League, μετά το ντεμπούτο του με τη φανέλα του «τριφυλλιού» στον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στην Κηφισιά, ο οποίος διεξήχθη στη Λεωφόρο, δείχνοντας ότι κερδίζει την εμπιστοσύνη του προπονητή του.

Η πλήρης σύνθεση της αποστολής και ο τελευταίος αγώνας πριν τη διακοπή

Αναλυτικά, την 23άδα της αποστολής του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Καλαμάτα απαρτίζουν οι εξής ποδοσφαιριστές: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Η αναμέτρηση με την Καλαμάτα, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 19:30, αποτελεί τον τελευταίο αγώνα για τους «πράσινους» πριν από την επικείμενη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Αυτό προσδίδει επιπλέον σημασία στο παιχνίδι, καθώς η ομάδα επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα πριν την παύση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta