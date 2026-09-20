Ακτή Βουλιαγμένης: Νεκρός 82χρονος μετά από άγριο καβγά για μία ξαπλώστρα

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πλαζ της Βουλιαγμένης, όπου ένας 82χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Ο θανάσιμος τραυματισμός του ηλικιωμένου φέρεται να προκλήθηκε από έναν 76χρονο άνδρα και μία ηλικιωμένη γυναίκα, έπειτα από διαφωνία για μία ξαπλώστρα. Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο ηλικιωμένοι.

Το τραγικό περιστατικό στην πλαζ της Βουλιαγμένης

Συγκεκριμένα, το συμβάν έλαβε χώρα σε παραλία της Βουλιαγμένης, όπου ηλικιωμένοι ενεπλάκησαν σε έναν άγριο καυγά. Η αφορμή για την ένταση ήταν μία ξαπλώστρα, ένα αντικείμενο που στάθηκε η αιτία για την τραγική κατάληξη. Ο 82χρονος άνδρας βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης, η οποία, από μία απλή κουβέντα, εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή.

Η ένταση μεταξύ των εμπλεκομένων κλιμακώθηκε γρήγορα, οδηγώντας σε μία κατάσταση όπου οι λεκτικές αντιπαραθέσεις μετατράπηκαν σε σωματική βία. Η αρχική διαφωνία για την ξαπλώστρα, που φάνταζε ασήμαντη, είχε ως αποτέλεσμα ένα φονικό επεισόδιο, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό και δύο συλληφθέντες.

Η εξέλιξη του καυγά και ο ξυλοδαρμός

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαφωνία για την ξαπλώστρα οδήγησε τους δύο ηλικιωμένους, τον 82χρονο και τον 76χρονο, να πιαστούν στα χέρια. Ο καυγάς πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με αποτέλεσμα τον άγριο ξυλοδαρμό του 82χρονου. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, δεν ήταν μόνο ο 76χρονος που χτύπησε το θύμα.

Μία γυναίκα, η οποία επίσης ήταν ηλικιωμένη, φέρεται να συμμετείχε στον ξυλοδαρμό του 82χρονου. Η συνδυασμένη επίθεση είχε ως συνέπεια ο 82χρονος να καταρρεύσει, αδυνατώντας να αντιμετωπίσει τα χτυπήματα που δέχθηκε. Η κατάρρευσή του σηματοδότησε την τραγική τροπή της διαμάχης.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του 82χρονου

Ο 82χρονος άνδρας, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη, κατέρρευσε στην παραλία της Βουλιαγμένης. Τα τραύματα που του προκάλεσαν ο 76χρονος και η ηλικιωμένη γυναίκα αποδείχθηκαν μοιραία για τη ζωή του. Παρά τις προσπάθειες, ο ηλικιωμένος υπέκυψε στα τραύματά του, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Η τραγική κατάληξη του επεισοδίου συγκλόνισε την περιοχή, καθώς ένας καυγάς για μία τόσο απλή αφορμή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου. Ο άτυχος 82χρονος δεν κατάφερε να επιβιώσει από τη σφοδρότητα των χτυπημάτων, με τον θάνατό του να επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Οι συλλήψεις των εμπλεκομένων

Μετά τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου στην πλαζ της Βουλιαγμένης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ηλικιωμένων. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο 76χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να ήταν ο κύριος δράστης του ξυλοδαρμού, καθώς και η ηλικιωμένη γυναίκα που συμμετείχε στο επεισόδιο. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες σχετικές με τον θάνατο του 82χρονου.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 82χρονος έχασε τη ζωή του. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει τα στοιχεία που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη, αναδεικνύοντας την αλληλουχία των γεγονότων που ξεκίνησαν από μία διαφωνία για μία ξαπλώστρα και κατέληξαν σε φονικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis