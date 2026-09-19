«Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ στην κορυφή της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη της Παρασκευής

Η πρωινή ζώνη της Παρασκευής ανέδειξε ξεκάθαρα τους νικητές της τηλεθέασης, με την εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ να κατακτά την κορυφή. Το πρόγραμμα, με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο, βρέθηκε στην πρώτη θέση τόσο στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών όσο και στο δυναμικό κοινό. Αμέσως μετά, σε μια κούρσα με μικρές διαφορές, ακολούθησε η αγαπημένη σειρά «Ρετιρέ» του Mega, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της απήλαυση στο τηλεοπτικό κοινό.

Η πρωτιά των «Αταίριαστων» στο γενικό σύνολο

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις της Nielsen, η εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ αναδείχθηκε πρώτη και με σημαντική διαφορά στο γενικό σύνολο της τηλεθέασης για την πρωινή ζώνη της Παρασκευής. Το δίδυμο των Χρήστου Κούτρα και Γιάννη Ντσούνου κατάφερε να συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό ποσοστό 24,8% των τηλεθεατών. Αυτή η επίδοση τοποθέτησε την ενημερωτική εκπομπή στην κορυφή, δείχνοντας την προτίμηση του κοινού προς το περιεχόμενό της.

Ακολουθώντας τους «Αταίριαστους» στο γενικό σύνολο, οι «Οικογενειακές Ιστορίες» κατέγραψαν ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 14,9%. Το «10 Παντού» συγκέντρωσε 14,3% των μεριδίων, ενώ η σειρά «Ρετιρέ» του Mega, παρά τη μεγάλη της ιστορία και την αναγνωρισιμότητά της, βρέθηκε στην τέταρτη θέση με 10,7%. Τα στοιχεία αυτά σκιαγραφούν ένα ανταγωνιστικό τοπίο στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη, όπου οι «Αταίριαστοι» επικράτησαν με σαφήνεια.

Η επίδοση στο δυναμικό κοινό

Η επιτυχία της εκπομπής του ΣΚΑΪ δεν περιορίστηκε μόνο στο γενικό σύνολο, αλλά επεκτάθηκε και στο δυναμικό κοινό, το οποίο αποτελεί σημαντικό δείκτη για την εμπορική απήλαυση των προγραμμάτων. Οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν ποσοστό 16,3% σε αυτή την κατηγορία τηλεθεατών. Η επίδοση αυτή τους έφερε στην πρώτη θέση και στο δυναμικό κοινό, υπογραμμίζοντας την ικανότητά τους να προσελκύουν ένα ευρύ φάσμα ηλικιών και προτιμήσεων.

Στη δεύτερη θέση του δυναμικού κοινού, σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, βρέθηκε η σειρά «Ρετιρέ» του Mega. Η διαχρονική αυτή παραγωγή σημείωσε ποσοστό 15,4%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή της δημοτικότητα και την ικανότητά της να διατηρεί το ενδιαφέρον του κοινού διαχρονικά. Η παρουσία της σειράς στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό αποδεικνύει τη σταθερή της αξία.

Οι θέσεις των υπόλοιπων προγραμμάτων

Πέρα από τις δύο κορυφαίες επιλογές, και άλλα προγράμματα της πρωινής ζώνης της Παρασκευής είχαν τη δική τους παρουσία στις μετρήσεις τηλεθέασης. Το «10 Παντού» κατέλαβε την τρίτη θέση στο δυναμικό κοινό, συγκεντρώνοντας ποσοστό 13,4%. Η επίδοση αυτή δείχνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα διατηρεί ένα πιστό κοινό που το παρακολουθεί συστηματικά.

Ακολούθησε η σειρά «Πολυκατοικία», η οποία σημείωσε 10,6% στο δυναμικό κοινό, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» έκλεισαν την πεντάδα των κορυφαίων προγραμμάτων σε αυτή την κατηγορία με ποσοστό 9,1%. Τα στοιχεία αυτά από τις ακαθάριστες μετρήσεις της Nielsen παρέχουν μια σαφή εικόνα της κατανομής των τηλεοπτικών προτιμήσεων των τηλεθεατών κατά την πρωινή ζώνη της Παρασκευής.

Με πληροφορίες από: Topontiki