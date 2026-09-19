Συνάντηση του Γιώργου Αγγελόπουλου με τον Καλίφα αλ Μουμπάρακ στο Άμπου Ντάμπι

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος, συναντήθηκε με την Αυτού Εξοχότητα Mohamed Khalifa Al Mubarak στο Άμπου Ντάμπι. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην «Etihad Arena» την ημέρα του ημιτελικού του Σούπερ Καπ της EuroLeague. Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, συνεχίζοντας μια προηγούμενη επαφή που είχε ξεκινήσει λίγους μήνες νωρίτερα.

Η συνάντηση κορυφής στο Άμπου Ντάμπι

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, βρέθηκε στο Άμπου Ντάμπι για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του στο Σούπερ Καπ της EuroLeague. Εκεί, είχε μια σημαντική συνάντηση με τον Καλίφα Αλ Μουμπάρακ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Άμπου Ντάμπι και Πρόεδρο του Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi. Η συνάντηση έλαβε χώρα στην «Etihad Arena», σε μια περίοδο όπου η πόλη φιλοξενεί κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις.

Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, κύριοι Αγγελόπουλοι, βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι, παρακολουθώντας από κοντά την πορεία της ομάδας τους. Ο Καλίφα Αλ Μουμπάρακ υποδέχθηκε τον Γιώργο Αγγελόπουλο, με τους δύο άνδρες να συζητούν διάφορα θέματα που αφορούν τον αθλητισμό και ειδικότερα το παγκόσμιο μπάσκετ. Η συνάντηση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών στον χώρο του αθλητισμού.

Ο ρόλος του Καλίφα Αλ Μουμπάρακ

Ο Mohamed Khalifa Al Mubarak διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξη του Εμιράτου του Άμπου Ντάμπι. Ως Πρόεδρος του Department of Culture and Tourism, οι αρμοδιότητές του εκτείνονται σε μια ευρεία γκάμα τομέων, όπως ο αθλητισμός, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η ψυχαγωγία. Η θέση του τον καθιστά βασικό παράγοντα στην προσέλκυση και φιλοξενία κορυφαίων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων στην περιοχή.

Η δράση του Καλίφα Αλ Μουμπάρακ είναι καθοριστική για την ανάδειξη του Άμπου Ντάμπι σε διεθνή προορισμό για μεγάλες εκδηλώσεις. Η προσπάθειά του επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παρουσίας του Εμιράτου στον παγκόσμιο χάρτη, μέσω της διοργάνωσης γεγονότων υψηλού κύρους που προσελκύουν το ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει και αθλητικές διοργανώσεις, όπως το EuroLeague Σούπερ Καπ.

Το πλαίσιο του Euroleague Σούπερ Καπ

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την ημέρα του ημιτελικού του Σούπερ Καπ της EuroLeague, στις 18 Σεπτεμβρίου. Ο Ολυμπιακός, με μια εντυπωσιακή ανατροπή, κατάφερε να επικρατήσει της Φενέρμπαχτσε με σκορ 92-90. Αυτή η νίκη εξασφάλισε την πρόκριση της ελληνικής ομάδας στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η παρουσία του Γιώργου Αγγελόπουλου στο Άμπου Ντάμπι συνδέεται άμεσα με την αγωνιστική πορεία του Ολυμπιακού. Η ομάδα ετοιμάζεται πλέον για τον μεγάλο τελικό, με τους προέδρους να βρίσκονται στο πλευρό των παικτών και του προπονητικού επιτελείου. Το Σούπερ Καπ αποτελεί μια σημαντική διοργάνωση για την EuroLeague, και η φιλοξενία του στο Άμπου Ντάμπι αναδεικνύει τη διεθνή της εμβέλεια.

Συζητήσεις για το μέλλον του μπάσκετ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Γιώργος Αγγελόπουλος και ο Καλίφα Αλ Μουμπάρακ συζήτησαν τις εξελίξεις στο παγκόσμιο μπάσκετ. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο παραγόντων έλαβε χώρα σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τέτοιου είδους συναντήσεις είναι σημαντικές για τη διαμόρφωση στρατηγικών και την ενίσχυση της συνεργασίας στον διεθνή αθλητικό χώρο.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν πιθανώς σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του αθλήματος, τη διοργάνωση μελλοντικών εκδηλώσεων και την προσέλκυση επενδύσεων. Η παρουσία ενός τόσο σημαντικού παράγοντα του Άμπου Ντάμπι σε μια συνάντηση με τον πρόεδρο μιας κορυφαίας ευρωπαϊκής ομάδας μπάσκετ, υποδηλώνει το ενδιαφέρον για την περαιτέρω προώθηση του αθλήματος στην περιοχή.

Η συνέχεια μιας προηγούμενης επαφής

Η συνάντηση μεταξύ του Γιώργου Αγγελόπουλου και του Mohamed Khalifa Al Mubarak δεν ήταν η πρώτη. Οι δύο άνδρες είχαν ήδη ξεκινήσει επαφή λίγους μήνες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του Final Four της EuroLeague του 2025. Εκείνη η διοργάνωση είχε επίσης φιλοξενηθεί στο Άμπου Ντάμπι, γεγονός που δείχνει τη σταθερή σχέση και το ενδιαφέρον του Εμιράτου για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η συνέχιση αυτής της επαφής επιβεβαιώνει τη δέσμευση για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της EuroLeague και του Άμπου Ντάμπι. Η φιλοξενία μεγάλων αθλητικών γεγονότων συμβάλλει στην προβολή της πόλης και στην ανάπτυξη του τουρισμού και του πολιτισμού της, τομείς στους οποίους ο Καλίφα Αλ Μουμπάρακ έχει ενεργό ρόλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit