Αλλαγές στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας: Τέσσερις επιστροφές και ισάριθμες απουσίες

Η νέα αποστολή της Εθνικής Ελλάδας παρουσιάζει τέσσερις αλλαγές σε σύγκριση με την προηγούμενη λίστα που είχε καταρτίσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά του Ιουνίου. Ο 64χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός προχώρησε σε συγκεκριμένες επιλογές, συμπεριλαμβάνοντας τέσσερις παίκτες που επιστρέφουν στη «γαλανόλευκη» και αφήνοντας εκτός άλλους τέσσερις, κυρίως λόγω τραυματισμών ή περιορισμένου χρόνου συμμετοχής.

Οι επιστροφές στην «γαλανόλευκη»

Στις νέες επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκονται οι Γιάννης Μιχαηλίδης, Μανώλης Σάλιακας, Κωνσταντίνος Καρέτσας και Φώτης Ιωαννίδης. Αυτοί οι τέσσερις ποδοσφαιριστές αντικαθιστούν στις κλήσεις τους Παντελή Χατζηδιάκο, Λάζαρο Ρότα, Δημήτρη Γιαννούλη και Σωτήρη Κοντούρη.

Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος είχε απουσιάσει από τα φιλικά του Ιουνίου λόγω τραυματισμού, είναι πλέον ξανά διαθέσιμος. Η επιστροφή του προσθέτει μία επιπλέον λύση στην επιθετική γραμμή της Εθνικής ομάδας, ενισχύοντας τις επιλογές του προπονητή.

Στις επιλογές συμπεριλαμβάνεται και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, μπαίνοντας ως αλλαγή στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Στουτγκάρδη. Είχε συμπεριληφθεί στην αρχική λίστα του Ιουνίου, αλλά δεν είχε καταφέρει να δώσει το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση εξαιτίας μικροπροβλήματος τραυματισμού και είχε αντικατασταθεί από τον Κυζιρίδη.

Η επάνοδος Μιχαηλίδη και Σάλιακα

Ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, Γιάννης Μιχαηλίδης, επιστρέφει επίσης στην αποστολή. Παρότι είχε κληθεί κανονικά τον περασμένο Μάρτιο, τραυματίστηκε με τον Δικέφαλο του Βορρά και απουσίασε λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Η επάνοδός του προσφέρει επιπλέον επιλογές στην αμυντική γραμμή.

Η τέταρτη προσθήκη είναι ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος κλήθηκε ξανά στη «γαλανόλευκη» μετά από δύο χρόνια. Η παρουσία του συνδυάζεται με την απουσία του Λάζαρου Ρότα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού.

Οι αναγκαστικές απουσίες

Αναγκαστική είναι η απουσία του Παντελή Χατζηδιάκου. Ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ ταλαιπωρείται από θλάση και είχε ήδη γνωστοποιήσει ότι δεν θα ήταν διαθέσιμος για τα παιχνίδια του Nations League. Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την αμυντική γραμμή της ομάδας.

Εκτός λόγω τραυματισμού βρίσκεται και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο Έλληνας αριστερός μπακ συνεχίζει την αποκατάστασή του και δεν μπορεί να ενισχύσει την Εθνική ομάδα στις τέσσερις πρώτες αναμετρήσεις της στη League A. Η απουσία του δημιουργεί την ανάγκη για άλλες επιλογές στην αριστερή πλευρά της άμυνας.

Η περίπτωση του Κοντούρη και του Ρότα

Την τετράδα των παικτών που δεν συμπεριλήφθηκαν στις νέες κλήσεις συμπληρώνει ο Σωτήρης Κοντούρης. Ο νεαρός χαφ έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στον φετινό Παναθηναϊκό και για αυτόν τον λόγο προτιμήθηκε να μείνει εκτός της αποστολής της Εθνικής ομάδας.

Όσον αφορά τον Λάζαρο Ρότα, ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Η απουσία του, όπως αναφέρθηκε, συνδέεται με την κλήση του Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος καλύπτει τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα.

Με πληροφορίες από: Athletiko