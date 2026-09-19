Μυστήριο με την αιφνίδια συμφωνία Τραμπ για τη Γροιλανδία – Τι περιλαμβάνει

Μια νέα συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δανίας και της Γροιλανδίας αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η συμφωνία αυτή, που έρχεται έπειτα από μήνες έντονης αντιπαράθεσης, φαίνεται να οδηγεί σε έναν συμβιβασμό, εξασφαλίζοντας μόνιμη αμερικανική παρουσία στο στρατηγικά κρίσιμο νησί της Αρκτικής.

Παρά τις αρχικές διακηρύξεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επιθυμία του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η τελική έκβαση διατηρεί την κυριαρχία του νησιού ανέπαφη. Ωστόσο, οι ΗΠΑ φαίνεται να αποκτούν σημαντικά στρατηγικά οφέλη, ενώ το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο.

Η επιδίωξη των Ηνωμένων Πολιτειών

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και δεν απέκτησε τη Γροιλανδία όπως επί μήνες είχε διακηρύξει, εμφανίζεται να εξασφαλίζει μέσω της νέας συμφωνίας μεγάλο μέρος εκείνου που η Ουάσιγκτον θεωρούσε στρατηγικά αναγκαίο. Η συμφωνία προβλέπει μόνιμη αμερικανική παρουσία στο κρίσιμο νησί της Αρκτικής, καθώς και τη δυνατότητα ενίσχυσης των στρατιωτικών υποδομών.

Επιπλέον, η συμφωνία δημιουργεί ένα πλαίσιο που θα εμποδίζει τη Ρωσία και την Κίνα να αποκτήσουν στρατιωτικό ή ευαίσθητο οικονομικό αποτύπωμα στην περιοχή. Αυτό αποτελεί βασικό στόχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένης της γεωπολιτικής σημασίας της Αρκτικής.

Η «κόκκινη γραμμή» Δανίας και Γροιλανδίας

Την ίδια στιγμή, η συμφωνία φαίνεται να έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ικανοποιεί τη βασική «κόκκινη γραμμή» της Κοπεγχάγης και του Νουούκ. Συγκεκριμένα, η κυριαρχία της Γροιλανδίας δεν περνά στις Ηνωμένες Πολιτείες, διασφαλίζοντας την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας.

Επιπρόσθετα, το δικαίωμα των Γροιλανδών στην αυτοδιάθεση παραμένει ανέπαφο. Αυτή η πτυχή της συμφωνίας ήταν καθοριστική για την επίτευξη του συμβιβασμού, μετά από μήνες κατά τους οποίους οι απειλές ακόμη και για χρήση βίας είχαν προκαλέσει πρωτοφανή ένταση στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να παρουσιάσει το deal με τους πιο απόλυτους όρους. Μέσω του Truth Social, ανέφερε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέληξαν σε συμφωνία με το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία, η οποία δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ θα έχουν «για πάντα» τη δυνατότητα να κάνουν ό,τι θεωρούν αναγκαίο για την άμυνα της Γροιλανδίας και της αμερικανικής επικράτειας. Μάλιστα, χαρακτήρισε τη συμφωνία «Infinite Life», υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ημερομηνία λήξης, γεγονός που του επιτρέπει να μιλά για «νίκη».

Η πιο προσεκτική τοποθέτηση της Δανίας

Η εικόνα που δίνουν, ωστόσο, οι κυβερνήσεις της Δανίας και της Γροιλανδίας είναι πιο προσεκτική. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, τόνισε ότι η συμφωνία ενισχύει την κοινή ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό.

Ταυτόχρονα, η κ. Φρεντέρικσεν υπογράμμισε ότι η συμφωνία «αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ισορροπία που επιτεύχθηκε μεταξύ των στρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΑ και των απαιτήσεων κυριαρχίας της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Το μυστήριο γύρω από το περιεχόμενο

Το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας αποτελεί μυστήριο. Οι κυβερνήσεις Δανίας και Γροιλανδίας αναφέρουν ότι αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά την υπογραφή, η συμφωνία θα πρέπει να περάσει από τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες σε κάθε χώρα.

Αυτή η διαδικασία υποδηλώνει ότι οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές σταδιακά, καθώς η συμφωνία θα εξετάζεται από τα νομοθετικά σώματα. Η επίτευξη αυτού του συμβιβασμού σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου έντασης, επιτρέποντας στον Τραμπ να μιλά για «νίκη», χωρίς η Δανία να παραδίδει το έδαφός της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis