Τρόμος στο Λονδίνο ενόψει του ντέρμπι Μίλγουολ - Γουέστ Χαμ

Ένα από τα πιο βίαια ντέρμπι του κόσμου, αυτό ανάμεσα στη Μίλγουολ και τη Γουέστ Χαμ, επιστρέφει στην Championship, προκαλώντας ανησυχία στην Αγγλία για πιθανά επεισόδια στο Λονδίνο. Η πόλη βρίσκεται σε επιφυλακή για τη σημερινή «μάχη» των δύο ομάδων, με τις αρχές να αναμένουν την ανάπτυξη τετραπλάσιων αστυνομικών δυνάμεων για την αποτροπή ταραχών πριν και μετά την αναμέτρηση.

Η επιστροφή ενός ιστορικού ντέρμπι

Η Μίλγουολ και η Γουέστ Χαμ ανταμώνουν ξανά για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, αναβιώνοντας μία από τις αρχαιότερες αντιπαλότητες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο υποβιβασμός των «Σφυριών» από την Premier League πριν από μερικούς μήνες, σφράγισε το ραντεβού των δύο ομάδων για πρώτη φορά μετά το 2012.

Η επερχόμενη αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 14:30 ώρα Ελλάδας στο γήπεδο The Den, αποτελεί την 100ή συνάντηση μεταξύ των δύο συλλόγων. Μέχρι στιγμής, τα «Λιοντάρια» της Μίλγουολ έχουν την υπεροχή με 38 νίκες, έναντι 34 της Γουέστ Χαμ, ενώ 27 ντέρμπι έχουν λήξει ισόπαλα. Στον αγώνα αναμένεται να συμμετάσχει και ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πρωταγωνιστές της Γουέστ Χαμ στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Μια αντιπαλότητα με βαθιές ρίζες

Η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο συλλόγων χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι βάσεις οπαδών τους αποτελούνταν κυρίως από λιμενεργάτες που εργάζονταν στα ναυπηγεία του Τάμεση, μάλιστα σε ανταγωνίστριες εταιρείες, γεγονός που γιγάντωσε την έχθρα τους. Παρότι συναντιόνταν πολύ συχνά στις αρχές του 1900, η σταδιακή καθιέρωση της Γουέστ Χαμ στις μεγάλες κατηγορίες περιόρισε τα μεταξύ τους ματς.

Η αντιπαλότητα των οπαδών της Μίλγουολ και της Γουέστ Χαμ είναι γνωστή σε ολόκληρο τον πλανήτη, έχοντας μάλιστα γίνει και ταινία, το «Green Street Hooligans» του 2005, στην οποία πρωταγωνίστησαν οι Ελάιζα Γουντ και Τσάρλι Χάναμ, δίνοντας mainstream προβολή στο φαινόμενο.

Προηγούμενα περιστατικά βίας

Η έξαρση του χουλιγκανισμού τη δεκαετία του '70 κατέστησε τις σπάνιες συναντήσεις των δύο ομάδων ιδιαίτερα επικίνδυνες. Ενδεικτικό είναι το περιβόητο περιστατικό του 1988, όταν ο μπακ των «Σφυριών», Τζούλιαν Ντικς, χτυπήθηκε στο χέρι από μισό τούβλο. Όταν το έδειξε στον διαιτητή, η απάντηση που έλαβε ήταν «πάλι καλά που δεν ήταν ολόκληρο».

Το 2006, η μετάδοση του αγώνα της Αγγλίας με την Παραγουάη για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ανοιχτό χώρο στο Λονδίνο αποτέλεσε την αφορμή για επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 16 άνθρωποι. Τρία χρόνια αργότερα, το 2009, η αναμέτρηση ανάμεσα στα δύο κλαμπ για το League Cup αμαυρώθηκε από σοβαρά επεισόδια που είχαν απολογισμό δεκάδες τραυματίες, ένας εκ των οποίων είχε μαχαιρωθεί.

Εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στο Λονδίνο

Λόγω του ιστορικού των επεισοδίων, τα ντέρμπι της Μίλγουολ με τη Γουέστ Χαμ έχουν αναβαθμιστεί σε υψηλής επικινδυνότητας αναμετρήσεις. Για την προσεχή τους μονομαχία, αναμένεται να επιστρατευτούν 400 αστυνομικοί, αριθμός σχεδόν τετραπλάσιος από το σύνηθες για αγώνες της Championship. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει εκδώσει μια ευρεία διαταγή διασποράς σε όλο το Νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις θα περιλαμβάνουν μονάδες σκύλων, έφιππη αστυνομία και συστήματα αναγνώρισης προσώπου σε πραγματικό χρόνο. Μάλιστα, θα έχουν λάβει και ειδική διαταγή που τους επιτρέπει να συλλάβουν όποιον θεωρούν ότι διαταράσσει την τάξη. Ήδη, 24 ώρες πριν από τον αγώνα, η αστυνομία ξεκίνησε συλλήψεις ορισμένων «σκληροπυρηνικών» οπαδών, ενώ υπήρξε και επίσκεψη οπαδών της Μίλγουολ σε παμπ της Γουέστ Χαμ, την «Carpenters Arms» στο Newham, που οδήγησε σε συλλήψεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta