Προσομοίωση Europa League: Πού τερματίζουν Ολυμπιακός και ΟΦΗ

Ένα σύστημα προσομοίωσης για το Europa League επιχειρεί να δώσει μια πρόβλεψη για την τελική κατάταξη της League Phase, με τον Ολυμπιακό να λαμβάνει ένα εισιτήριο για τα νοκ-άουτ. Η πλατφόρμα στατιστικής ανάλυσης «Football Meets Data» δημοσίευσε τη δική της εκτίμηση μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, παρουσιάζοντας τις πιθανές πορείες των ελληνικών ομάδων. Τα αποτελέσματα δείχνουν διαφορετική κατάληξη για τους δύο συλλόγους.

Η αρχή των ελληνικών ομάδων στη διοργάνωση

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ ξεκίνησαν με θετικά αποτελέσματα τις υποχρεώσεις τους στο Europa League. Οι Πειραιώτες και οι Κρητικοί σημείωσαν νίκες απέναντι σε Γιαγκελόνια και Χόφενχαϊμ αντίστοιχα, γεγονός που έφερε χαμόγελα στις τάξεις των ομάδων τους. Αυτά τα αρχικά αποτελέσματα θεωρούνται σημαντικά για την ψυχολογία των συλλόγων.

Ωστόσο, παρά το νικηφόρο ξεκίνημα, αμφότερες οι ομάδες έχουν ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά τους για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Στις επτά αγωνιστικές που απομένουν, Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα κληθούν να παλέψουν για να βρεθούν τουλάχιστον στις πρώτες 24 ομάδες της League Phase.

Η μεθοδολογία της προσομοίωσης

Τη δική της πρόβλεψη για τις ομάδες που θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία επιχείρησε η πλατφόρμα στατιστικής ανάλυσης και ποδοσφαιρικών μοντέλων, «Football Meets Data». Η συγκεκριμένη πλατφόρμα δημοσίευσε μια προσομοίωση για την τελική κατάταξη της League Phase του Europa League.

Η βάση αυτής της προσομοίωσης ήταν τα ποσοστά νίκης, ισοπαλίας και ήττας που είχαν υπολογιστεί πριν από την έναρξη των αγώνων. Αυτά τα δεδομένα προσαρμόστηκαν για τον αναμενόμενο αριθμό των αποτελεσμάτων, προκειμένου να δοθεί μια πιο ακριβής εκτίμηση για την τελική κατάταξη των ομάδων.

Η πορεία του Ολυμπιακού

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει μια επιτυχημένη πορεία στη League Phase. Η πρόβλεψη τον τοποθετεί στην 13η θέση της τελικής κατάταξης. Ο απολογισμός των βαθμών του Ολυμπιακού προβλέπεται να φτάσει τους 14.

Αυτή η επίδοση εξασφαλίζει στον Ολυμπιακό την πρόκριση στα play-offs της διοργάνωσης, δίνοντάς του τη δυνατότητα να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Η 13η θέση αποτελεί ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση, σύμφωνα με τα δεδομένα της προσομοίωσης.

Ο αποκλεισμός του ΟΦΗ

Αντίθετα με τον Ολυμπιακό, η προσομοίωση δεν είναι ευνοϊκή για τον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί αναμένεται να αποκλειστούν από τη συνέχεια του θεσμού, καθώς η πρόβλεψη τους τοποθετεί στην 31η θέση της τελικής κατάταξης. Ο αριθμός των βαθμών που αναμένεται να συγκεντρώσει ο ΟΦΗ είναι μόλις τέσσερις.

Το πλαφόν για την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης έχει οριστεί στους οκτώ πόντους. Καθώς ο ΟΦΗ προβλέπεται να συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς, βρίσκεται κάτω από το απαιτούμενο όριο, οδηγώντας στον αποκλεισμό του από τη συνέχεια του Europa League.

Το πλαφόν για την πρόκριση

Για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, οι ομάδες πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον οκτώ βαθμούς, σύμφωνα με την προσομοίωση. Αυτό το όριο αποτελεί το πλαφόν που καθορίζει ποιες ομάδες θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία και ποιες θα αποκλειστούν.

Η επίτευξη αυτού του ορίου των οκτώ πόντων είναι κρίσιμη για τις ομάδες που επιθυμούν να προχωρήσουν πέρα από τη League Phase. Η προσομοίωση δείχνει ότι ο Ολυμπιακός θα υπερβεί αυτό το όριο, ενώ ο ΟΦΗ θα μείνει κάτω από αυτό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta