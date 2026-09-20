Συναγερμός στη Νέα Μάκρη για πυρκαγιά σε μαντρί κοντά στο Ζούμπερι

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Κυριακής στις αρχές, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης. Η φωτιά εντοπίστηκε συγκεκριμένα κοντά στην περιοχή του Ζούμπερι και ξεκίνησε από ένα μαντρί που βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο. Παρά το γεγονός ότι η εστία της πυρκαγιάς δεν βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με κατοικημένη περιοχή, η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν μεγάλη και άμεση.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς στη Νέα Μάκρη

Η πυρκαγιά έλαβε χώρα νωρίς το πρωί της Κυριακής, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε σε μια αγροτοδασική έκταση, η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Μάκρης, ένα σημείο που χαρακτηρίζεται από την παρουσία τόσο αγροτικών όσο και δασικών στοιχείων.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά ξεκίνησε από ένα μαντρί, το οποίο είναι εγκατεστημένο εντός ενός οικοπέδου. Το σημείο αυτό βρίσκεται κοντά στην περιοχή του Ζούμπερι, προσδιορίζοντας με ακρίβεια την τοποθεσία της αρχικής εστίας της πυρκαγιάς.

Χαρακτηριστικά της περιοχής και η απόσταση από οικισμούς

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις πληροφορίες είναι ότι το μαντρί, από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά, βρίσκεται σε απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι η πυρκαγιά δεν εκδηλώθηκε σε άμεση γειτνίαση με σπίτια ή άλλους οικισμούς, γεγονός που αρχικά περιόρισε τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές ή περιουσίες σε κατοικημένες ζώνες.

Η αγροτοδασική φύση της περιοχής, ωστόσο, υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή, καθώς τέτοιες εκτάσεις μπορούν να συμβάλουν στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς υπό ορισμένες συνθήκες. Παρόλα αυτά, η αρχική εκτίμηση έδειξε ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους της Νέας Μάκρης ή του Ζούμπερι.

Η ένταση της αρχικής εικόνας και ο συναγερμός

Παρά την απόσταση από τους οικισμούς, η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων χαρακτηρίστηκε ως μεγάλη. Ο λόγος για αυτή την εκτεταμένη κινητοποίηση ήταν η ιδιαίτερα έντονη αρχική εικόνα της πυρκαγιάς. Οι πρώτες αναφορές και η οπτική επαφή με το φαινόμενο έδειξαν μια κατάσταση που απαιτούσε άμεση και δυναμική παρέμβαση.

Αυτή η ένταση ήταν καθοριστική για την απόφαση να σημάνει συναγερμός στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο συναγερμός αυτός οδήγησε στην άμεση αποστολή σημαντικού αριθμού δυνάμεων και μέσων στο σημείο, με στόχο τον γρήγορο έλεγχο και την κατάσβεση της φωτιάς πριν αυτή λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και συντονισμένη. Μεγάλος αριθμός πυροσβεστών και οχημάτων κατευθύνθηκε προς την αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης, κοντά στο Ζούμπερι, όπου είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Η παρουσία πολλών δυνάμεων στο σημείο κρίθηκε απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εργάστηκαν για τον περιορισμό της φωτιάς στο μαντρί και την αποτροπή της επέκτασής της στην περιβάλλουσα αγροτοδασική έκταση. Η μεγάλη κινητοποίηση είχε ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση ότι η πυρκαγιά θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το συντομότερο δυνατό, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Topontiki