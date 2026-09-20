Φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης, κοντά στο Ζούμπερι

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης, κοντά στο Ζούμπερι. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα μαντρί που βρίσκεται σε οικόπεδο, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παρά το ότι η εστία βρισκόταν μακριά από κατοικημένη περιοχή, η αρχική εικόνα της πυρκαγιάς ήταν ιδιαίτερα έντονη, σηματοδοτώντας συναγερμό.

Το χρονικό της εκδήλωσης

Η πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, δημιουργώντας ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Μάκρης. Συγκεκριμένα, η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε σε μια αγροτοδασική ζώνη, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Ζούμπερι. Η ακριβής ώρα εκδήλωσης, τα ξημερώματα, επέτρεψε την έγκαιρη παρατήρηση και την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ένα μαντρί, το οποίο ήταν εγκατεστημένο σε ένα οικόπεδο εντός της συγκεκριμένης αγροτοδασικής περιοχής. Αυτό το σημείο έναρξης, αν και απομακρυσμένο από οικισμούς, αποτέλεσε την αφετηρία για την εξάπλωση της πυρκαγιάς, απαιτώντας άμεση και συντονισμένη αντίδραση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, σήμανε συναγερμός στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα την άμεση και ισχυρή κινητοποίηση των δυνάμεων. Στο σημείο της πυρκαγιάς κατέφθασαν γρήγορα 30 πυροσβέστες, οι οποίοι στελέχωσαν την επιχείρηση κατάσβεσης. Η παρουσία τους κρίθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Την επίγεια δύναμη των πυροσβεστών συνέδραμαν δέκα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία παρατάχθηκαν στην περιοχή προκειμένου να συμβάλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της φωτιάς. Η συντονισμένη δράση του προσωπικού και των μέσων αποσκοπούσε στον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς το συντομότερο δυνατόν, προστατεύοντας την αγροτοδασική έκταση.

Μακριά από κατοικημένες περιοχές

Ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά την πυρκαγιά είναι ότι η εστία της βρισκόταν σε απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Συγκεκριμένα, η φωτιά ξεκίνησε σε ένα οικόπεδο με μαντρί, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μακριά από οικισμούς. Αυτό το γεγονός αρχικά περιόρισε τον άμεσο κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές ή κατοικίες, επιτρέποντας στους πυροσβέστες να επικεντρωθούν στην κατάσβεση της δασικής έκτασης.

Παρά την απομάκρυνση από τις οικιστικές ζώνες, η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Η απόφαση για μεγάλη κινητοποίηση, παρά το ότι η πυρκαγιά δεν βρισκόταν κοντά σε οικισμό, υποδεικνύει την σοβαρότητα της αρχικής εικόνας και την ανάγκη για άμεση και αποφασιστική παρέμβαση.

Η έντονη αρχική εικόνα και ο συναγερμός

Ο λόγος για την τόσο ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, παρά την απόσταση από τους οικισμούς, ήταν η ιδιαίτερα έντονη αρχική εικόνα της πυρκαγιάς. Οι πρώτες αναφορές και η οπτική εκτίμηση της κατάστασης έδειχναν μια φωτιά με γρήγορη εξάπλωση και δυναμική, γεγονός που προκάλεσε άμεσα συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων. Η εκτίμηση αυτή οδήγησε στην απόφαση για την αποστολή μεγάλου αριθμού δυνάμεων.

Ο συναγερμός που σήμανε στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής οφειλόταν στην εκτίμηση του κινδύνου που προέκυπτε από την ένταση της πυρκαγιάς. Η άμεση αντίδραση και η κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων αποτελούν πάγια τακτική σε περιπτώσεις όπου η αρχική εικόνα υποδηλώνει σοβαρή απειλή, ακόμα και αν αυτή δεν αφορά άμεσα κατοικημένες περιοχές, με στόχο την προληπτική αντιμετώπιση και τον περιορισμό της έκτασης της καταστροφής.

Με πληροφορίες από: Enikos