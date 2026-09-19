Η επίθεση σε 13χρονη στη Θεσσαλονίκη και η μεταφορά της στο νοσοκομείο

Ένα 13χρονο κορίτσι έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από άλλες ανήλικες, το μεσημέρι της Παρασκευής, στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Η ανήλικη δέχθηκε επίθεση με κλωτσιές και μπουνιές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί άμεσα για ιατρική φροντίδα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών.

Το περιστατικό στους Αμπελόκηπους

Το μεσημέρι της Παρασκευής, η ηρεμία στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης διαταράχθηκε από ένα περιστατικό βίας που είχε ως θύμα ένα 13χρονο κορίτσι. Η ανήλικη βρισκόταν μαζί με μία φίλη της, απολαμβάνοντας την ημέρα κοντά στα γηπεδάκια της περιοχής, έναν χώρο που συχνά συγκεντρώνει νέους.

Εκείνη τη στιγμή, μία παρέα άλλων ανηλίκων πλησίασε τις δύο φίλες, δημιουργώντας τις συνθήκες για την απρόκλητη επίθεση που ακολούθησε. Η παρουσία της παρέας αυτής οδήγησε σε μία κατάσταση έντασης, η οποία σύντομα κλιμακώθηκε σε πράξη βίας εις βάρος της 13χρονης.

Η στιγμή της επίθεσης

Από την παρέα των ανηλίκων, δύο κοπέλες φέρεται να επιτέθηκαν στην 13χρονη με ιδιαίτερη αγριότητα. Η επίθεση περιλάμβανε κλωτσιές και μπουνιές, οι οποίες προκάλεσαν τραυματισμούς στο κορίτσι. Η βίαιη αυτή ενέργεια είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 13χρονης, η οποία δέχθηκε τα χτυπήματα.

Η σφοδρότητα των χτυπημάτων ήταν τέτοια που κατέστη αναγκαία η άμεση μεταφορά της ανήλικης σε μονάδα υγείας. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της επίθεσης και την ανάγκη για άμεση ιατρική παρέμβαση, ώστε να παρασχεθεί η κατάλληλη φροντίδα στο τραυματισμένο κορίτσι.

Η άμεση ιατρική φροντίδα

Μετά τον ξυλοδαρμό, η 13χρονη μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί που την εξέτασαν διαπίστωσαν τους τραυματισμούς που είχε υποστεί από τις κλωτσιές και τις μπουνιές που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Λόγω της φύσης και της έκτασης των χτυπημάτων, οι ιατροί του Κέντρου Υγείας έκριναν απαραίτητο να της συστήσουν να μεταβεί σε νοσοκομείο. Η σύσταση αυτή έγινε προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εκτίμηση της κατάστασης της υγείας της και να αποκλειστούν τυχόν σοβαρότεροι εσωτερικοί τραυματισμοί.

Η έρευνα των αρχών

Τη διερεύνηση του περιστατικού έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων για την επίθεση στην 13χρονη. Η διαδικασία της έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών.

Παρά τις προσπάθειες των αρχών, μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση. Η αστυνομία συνεχίζει τις ενέργειές της για να εξακριβώσει την ταυτότητα των ανηλίκων που προέβησαν στον ξυλοδαρμό, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες για τη βίαιη αυτή πράξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki