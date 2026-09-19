Έρευνα σε εκπαιδευτικούς για την απαγόρευση κινητών στα σχολεία: Οφέλη και προκλήσεις

Λιγότεροι περισπασμοί στην τάξη, βελτίωση της οργάνωσης και περισσότερη δια ζώσης επικοινωνία μεταξύ των μαθητών αποτελούν ορισμένα από τα οφέλη που αναδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί από την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι περιορισμοί από μόνοι τους δεν επαρκούν για την πλήρη αντιμετώπιση του ζητήματος.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα που διεξήγαγε η πρωτοβουλία «Live Without Bullying» του ΚΜΟΠ – Κέντρου Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (SaferInternet4Kids) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Οι εκπαιδευτικοί, επιπλέον, στηρίζουν την επικείμενη απαγόρευση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, ένα μέτρο που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το «EU Kids Act».

Στόχος και συμμετέχοντες της έρευνας

Η έρευνα εξέτασε την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του μέτρου απαγόρευσης της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία στους μαθητές, ένα μέτρο που ισχύει τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα. Διερευνήθηκαν επίσης οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η σχολική κοινότητα, καθώς και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για την πρόληψη και την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας.

Στη μελέτη συμμετείχαν 342 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, ηλικίας 46-55 ετών, οι οποίες εργάζονται σε δημόσια δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Θετικές επιπτώσεις στην τάξη

Περισσότεροι από δύο στους τρεις εκπαιδευτικούς που συμμετείναν στην έρευνα δηλώνουν ότι το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης κινητών τηλεφώνων εφαρμόζεται σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο βαθμό στο σχολείο τους. Πολλοί από αυτούς συνδέουν την εφαρμογή του μέτρου με θετικές αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία της τάξης.

Συγκεκριμένα, το 73,1% των συμμετεχόντων παρατηρεί λιγότερους περισπασμούς κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το 60,2% διαπιστώνει βελτίωση στην πειθαρχία και την οργάνωση της τάξης, ενώ το 55,9% θεωρεί ότι έχει αυξηθεί η δια ζώσης επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών. Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί, ποσοστό 49,7%, εκτιμούν ότι έχει ενισχυθεί η προσοχή ή η συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα.

Προκλήσεις και δυσκολίες εφαρμογής

Παρά τα παρατηρούμενα οφέλη, η εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κινητών τηλεφώνων εξακολουθεί να συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις. Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα εκπαιδευτικούς, συγκεκριμένα το 81,3%, αναφέρουν ότι οι αντιδράσεις των μαθητών διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την ηλικία τους.

Ένα σημαντικό ποσοστό, το 75,7%, εκτιμά ότι πολλά παιδιά εξακολουθούν να δυσκολεύονται να αποχωριστούν το κινητό τους κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Η εξάρτηση των μαθητών από τα κινητά τηλέφωνα αποτελεί βασικό παράγοντα που δυσχεραίνει την εφαρμογή του μέτρου, σύμφωνα με το 87,1% των εκπαιδευτικών.

Με πληροφορίες από: in.gr