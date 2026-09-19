Η αποστολή της Αλβανίας για το UEFA Nations League: Με Πήλιο, χωρίς Στρακόσια

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αλβανίας, Ρολάντο Μαράν, ανακοίνωσε την 29μελή αποστολή της ομάδας για τις επερχόμενες αναμετρήσεις του UEFA Nations League. Στη λίστα των παικτών που θα συμμετάσχουν στους τέσσερις αγώνες του Σεπτεμβρίου, συμπεριλήφθηκε κανονικά ο Σταύρος Πήλιος.

Αντιθέτως, ο τερματοφύλακας Μάριο Στρακόσια δεν θα είναι στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού, καθώς αντιμετωπίζει τραυματισμό. Η Εθνική ομάδα της Αλβανίας ετοιμάζεται να ξεκινήσει το ταξίδι της στη διοργάνωση την ερχόμενη εβδομάδα, με στόχο την πρόκριση στην ανώτερη κατηγορία.

Η ανακοίνωση της 29μελούς αποστολής

Ο Ρολάντο Μαράν, ομοσπονδιακός προπονητής της Αλβανίας, προχώρησε στην ανακοίνωση της λίστας των ποδοσφαιριστών που θα στελεχώσουν την Εθνική ομάδα. Η αποστολή αποτελείται από 29 παίκτες, οι οποίοι κλήθηκαν να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στους κρίσιμους αγώνες του Σεπτεμβρίου για το UEFA Nations League.

Μεταξύ των επιλεγέντων βρίσκεται ο αριστερός οπισθοφύλακας της ΑΕΚ, Σταύρος Πήλιος, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στα πλάνα του προπονητή. Η παρουσία του Πήλιου στην αποστολή επιβεβαιώνει τη συνεχή του παρουσία στις επιλογές της Εθνικής ομάδας.

Η παρουσία του Σταύρου Πήλιου

Ο Σταύρος Πήλιος, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερός οπισθοφύλακας στην ΑΕΚ, θα είναι παρών στις προσεχείς υποχρεώσεις της Αλβανίας στο UEFA Nations League. Η συμπερίληψή του στην 29μελή αποστολή αποτελεί συνέχεια της πορείας του με την Εθνική ομάδα.

Ο Πήλιος είχε κάνει το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Αλβανίας τον περασμένο Μάρτιο, σε έναν αγώνα κόντρα στην Πολωνία, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο των playoffs του Μουντιάλ. Επιπλέον, είχε βρεθεί και στις κλήσεις του Ιουνίου, συμμετέχοντας στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε η Αλβανία με την Ουκρανία.

Η απουσία του Μάριο Στρακόσια

Στον αντίποδα της παρουσίας του Πήλιου, ο τερματοφύλακας της Ένωσης, Μάριο Στρακόσια, δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της Αλβανίας. Ο Ιταλός τεχνικός, Ρολάντο Μαράν, δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για τους αγώνες του Σεπτεμβρίου.

Ο λόγος της απουσίας του Στρακόσια είναι ένας τραυματισμός που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης. Λόγω αυτού του προβλήματος, ο τερματοφύλακας θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να χάσει τους σημαντικούς αγώνες της Εθνικής ομάδας.

Το ταξίδι της Αλβανίας στο UEFA Nations League

Η Εθνική ομάδα της Αλβανίας ετοιμάζεται να ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα το ταξίδι της στη διοργάνωση του UEFA Nations League. Η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία του θεσμού, όπου θα δώσει μια σειρά από κρίσιμους αγώνες.

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας, η Αλβανία θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες τις εθνικές ομάδες της Λευκορωσίας, της Φινλανδίας και του Αγίου Μαρίνου. Ο βασικός στόχος της αλβανικής ομάδας σε αυτή τη φάση είναι η πρόκριση στην Β κατηγορία του θεσμού, επιδιώκοντας την άνοδο και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta