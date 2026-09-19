Ηλεκτρονικές πινακίδες κυκλοφορίας: Επιλογή συνδυασμού και ψηφιακή διαχείριση

Μία από τις πιο παλιές και γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν το αυτοκίνητο στην Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ριζικής αλλαγής, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα για τις πινακίδες κυκλοφορίας, μέσω του οποίου θα διαχειρίζεται ηλεκτρονικά σχεδόν ολόκληρη τη διαδικασία. Από την παραγγελία και την πληρωμή μέχρι την κατασκευή και την παράδοση, όλα θα γίνονται πλέον ψηφιακά, ενώ παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για την επιλογή συγκεκριμένων συνδυασμών γραμμάτων ή αριθμών από τους οδηγούς.

Το νέο ψηφιακό σύστημα και οι στόχοι του

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα αποτελεί τον διαχειριστή του νέου πλαισίου. Ο βασικός στόχος αυτής της μεταρρύθμισης είναι να απαλλαγεί ο πολίτης από την ανάγκη να εξαρτάται από μια σειρά χειροκίνητων ενεργειών, οι οποίες απαιτούνται σήμερα μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.

Μέσω του νέου συστήματος, η πορεία της πινακίδας θα μπορεί να παρακολουθείται ηλεκτρονικά από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας, προσφέροντας διαφάνεια και απλοποίηση. Αυτή η προσέγγιση αλλάζει ριζικά την υπάρχουσα φιλοσοφία, περνώντας σε ένα ανοιχτό ψηφιακό μοντέλο παραγγελίας και κατασκευής, με πλήρη ηλεκτρονική παρακολούθηση κάθε σταδίου.

Η δυνατότητα επιλογής ειδικού συνδυασμού

Μία από τις πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες αλλαγές για τον ιδιώτη οδηγό είναι η δυνατότητα να επιλέγει συγκεκριμένο διαθέσιμο συνδυασμό γραμμάτων ή αριθμών για την πινακίδα του οχήματός του. Η επιλογή αυτή θα συνοδεύεται από την καταβολή ενός πρόσθετου τέλους, προσφέροντας μια νέα ευελιξία στους ιδιοκτήτες οχημάτων που επιθυμούν έναν εξατομικευμένο αριθμό κυκλοφορίας.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δεν πρόκειται για «vanity plates» αμερικανικού τύπου, όπου ο ιδιοκτήτης θα μπορούσε να γράψει ελεύθερα μια λέξη ή το όνομά του. Αντιθέτως, η επιλογή θα γίνεται αυστηρά μέσα στους συνδυασμούς που επιτρέπει το ελληνικό σύστημα αρίθμησης και μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος συνδυασμός δεν έχει ήδη αποδοθεί σε άλλο όχημα, διασφαλίζοντας τη μοναδικότητα και τη συμβατότητα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Οι λόγοι που οδήγησαν στις αλλαγές

Οι προωθούμενες αλλαγές δεν αποτελούν τυχαία εξέλιξη, αλλά έρχονται ως απάντηση σε προβλήματα που αναδείχθηκαν έντονα το προηγούμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, μέσα στο έτος 2026, παρουσιάστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας σοβαρά ζητήματα με τη διαθεσιμότητα πινακίδων κυκλοφορίας, δημιουργώντας δυσλειτουργίες.

Τα προβλήματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες επηρέασαν ακόμη και την ταξινόμηση οχημάτων που είχαν ήδη αγοραστεί από τους πολίτες, προκαλώντας ταλαιπωρία. Το σημερινό μοντέλο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών, σε αποθέματα έτοιμων πινακίδων και σε χρονοβόρες διαδικασίες προμηθειών. Αυτό το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις όταν παρουσιαστεί πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα ή σε έναν διαγωνισμό, όπως φάνηκε χαρακτηριστικά το 2026.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις νέες δυνατότητες

Η δυνατότητα για πινακίδες ειδικού συνδυασμού έχει ήδη θεσμοθετηθεί, παρέχοντας το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων. Αυτό έγινε μέσω του Ν. 5290/2026, ο οποίος αποτελεί τη βάση για τις επερχόμενες αλλαγές και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 90Α που προστέθηκε στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κατά τη χορήγηση νέας πινακίδας θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα να αποδίδεται συγκεκριμένος ειδικός συνδυασμός της γραμματικής ή αριθμητικής ακολουθίας. Η παροχή αυτής της δυνατότητας θα γίνεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετικό αίτημα, ενισχύοντας την εξατομίκευση των υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki