Η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη οργάνωνε retreats ευεξίας με σαμάνους

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τις δραστηριότητες της γιατρού από το Κολωνάκι, η οποία, μαζί με τον σύζυγό της, κατηγορείται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Η γιατρός φέρεται να είχε αναπτύξει μια καριέρα στον τομέα των αμφιλεγόμενων εναλλακτικών θεραπειών, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών από το εξωτερικό. Οι αποκαλύψεις αφορούν τη στενή της συνεργασία με ένα ζευγάρι σαμάνων και την παροχή «ιατρικών» υπηρεσιών στο πλαίσιο ταξιδιών ευεξίας.

Οι «μπίζνες ευεξίας» και η συνεργασία με σαμάνους

Η γιατρός, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα στη «βιομηχανία» των αμφιλεγόμενων εναλλακτικών θεραπειών. Ο βασικός της στόχος ήταν η προσέλκυση επισκεπτών από το εξωτερικό, δημιουργώντας ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών ευεξίας. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, είχε στενή συνεργασία με ένα ζευγάρι σαμάνων, οι οποίοι αναλάμβαναν τη διοργάνωση ταξιδιών ευεξίας στην Ελλάδα.

Η ίδια η γιατρός αναλάμβανε το «ιατρικό» σκέλος αυτών των «πακέτων διακοπών». Μεταξύ των θεραπειών που περιλαμβάνονταν ήταν και ο «καθαρισμός αίματος», ο οποίος πραγματοποιούνταν στο ιατρείο της, στην οδό Καρνεάδου. Το τελευταίο από αυτά τα retreats πραγματοποιήθηκε στην Επίδαυρο, μόλις λίγες ημέρες πριν ο δημοφιλής τραγουδιστής χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Η Σχολή Σύγχρονου Σαμανισμού και οι ολιστικές πρακτικές

Ως διοργανώτρια των εν λόγω ταξιδιών ευεξίας εμφανιζόταν μία Σχολή Σύγχρονου Σαμανισμού & Επιστήμης της Θεραπείας. Η σχολή, σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ιστοσελίδα της, έχει ως σκοπό να γεφυρώσει τις αρχαίες σαμανικές παραδόσεις με σύγχρονες ολιστικές πρακτικές. Ο στόχος της είναι να παρέχει μια «ολοκληρωμένη διαδρομή για όσους αναζητούν βάθος, διαύγεια και αυθεντική ευθυγράμμιση».

Κάθε εμπειρία που προσφέρει η σχολή, είτε πρόκειται για καταφύγιο ευεξίας (retreat), είτε για εκπαίδευση ή πιστοποίηση, είναι σχεδιασμένη με σκοπό να καλλιεργεί την αυτοκυριαρχία των συμμετεχόντων. Η περιγραφή της σχολής αναφέρει ότι, σε συνεργασία με τους πρεσβύτερους σαμάνους της κοινότητας Q’ero από το Περού, οι συμμετέχοντες μυούνται σε μια ζωντανή παράδοση θεραπείας, αφύπνισης και ενσώματης σοφίας.

Η φιλοσοφία του «Ευ Ζην» και η παγκόσμια διδασκαλία

Οι επικεφαλής της σχολής δηλώνουν ότι το έργο τους έχει «ρίζες στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία του «Ευ Ζην»», δηλαδή της βέλτιστης διαβίωσης. Αντλούν στοιχεία από τις σαμανικές διδασκαλίες και ενσωματώνουν διαχρονικές παραδόσεις σοφίας με τη σύγχρονη αντίληψη. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας τους.

Οι ίδιοι δηλώνουν ότι πλέον κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο διδάσκοντας τη γνώση τους. Οι διδασκαλίες τους περιλαμβάνουν το Tai Chi, τη γιόγκα και τον σαμανισμό, και παρέχονται τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης. Οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται περιλαμβάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κόστα Ρίκα, την Ελλάδα, το Περού και την Καραϊβική.

Το θεραπευτικό ταξίδι του ιδρυτή

Ο ιδρυτής της σχολής περιγράφει στο βιογραφικό του το δικό του θεραπευτικό ταξίδι. Αυτό ξεκίνησε μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο σταδίου 4 το 2003, μια διάγνωση που, όπως αναφέρει, τον οδήγησε σε ένα βαθύ μονοπάτι θεραπείας και αυτοανακάλυψης. Οι γιατροί του είχαν δώσει τότε μόλις τρεις μήνες ζωής.

Μετά τη διάγνωση, ο ιδρυτής έφυγε από την Ελλάδα και το 2005 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αφαιρέθηκε το δεξί του νεφρό. Στη συνέχεια, ξεκίνησε μια αναζήτηση για να βρει παραδοσιακούς θεραπευτές ιθαγενών φυλών. Η πορεία του τον οδήγησε στο Μεξικό και το Περού. Εκεί, προς έκπληξή του, οι σαμάνοι που συνάντησε του είπαν ότι δεν μπορούσαν να τον θεραπεύσουν οι ίδιοι, αλλά ότι μπορούσαν να τον εκπαιδεύσουν ώστε να γίνει σαμάνος.

Με πληροφορίες από: Enikos