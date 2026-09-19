Κυριακίδης: «Να μεταφέρουμε τη συναισθηματική ενέργεια και στα εκτός έδρας παιχνίδια»

Ο Ηλίας Κυριακίδης, βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, μίλησε ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία συναισθημάτων και συγκέντρωσης μεταξύ των εντός και των εκτός έδρας αγώνων της ομάδας. Ο ίδιος τόνισε πως η πολύ έντονη συναισθηματική ενέργεια που υπάρχει στα εντός έδρας παιχνίδια θα πρέπει να μεταφερθεί και στα εκτός.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Βόλο την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Η αναμέτρηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Ένωση δεν έχει καταφέρει ακόμα να κερδίσει εκτός έδρας για το πρωτάθλημα, σε αντίθεση με τις σαρωτικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Ο Ηλίας Κυριακίδης, στις δηλώσεις του στη Magenta TV, χαρακτήρισε το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο ως δύσκολο για διάφορους λόγους. Όπως ανέφερε, η ομάδα προσεγγίζει όλες τις αναμετρήσεις με σεβασμό για τον αντίπαλο, εστιάζοντας στα θετικά στοιχεία του παιχνιδιού τους.

Ο βοηθός προπονητή της ΑΕΚ σημείωσε πως είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που η ομάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας έναν αντίπαλο με μεγάλη ανάγκη για βαθμούς. Αυτό είχε συμβεί και την προηγούμενη αγωνιστική με τον Asteras Aktor, ενώ τώρα επαναλαμβάνεται με τον Βόλο. Το αίσθημα επιβίωσης που έχουν οι αντίπαλοι ποδοσφαιριστές αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για αυτούς, κάτι για το οποίο η ΑΕΚ προετοιμάζεται κατάλληλα, με στόχο τη νίκη.

Η ανάγκη για ισορροπία συναισθημάτων και συγκέντρωσης

Ο Ηλίας Κυριακίδης επανέλαβε την ανάγκη η πολύ έντονη συναισθηματική ενέργεια που χαρακτηρίζει τα εντός έδρας παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια να μεταφερθεί και στα εκτός. Αυτή η μεταφορά ενέργειας πρέπει να προέλθει από όλους, τόσο από το προπονητικό επιτελείο προς τους παίκτες, όσο και από τον κάθε παίκτη ξεχωριστά.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της ισορροπίας, τόσο σε συναισθηματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συγκέντρωσης, προκειμένου να εξαλειφθεί η διαφορά στις εμφανίσεις της ομάδας μεταξύ εντός και εκτός έδρας αγώνων. Η διαφορά αυτή γίνεται ιδιαίτερα εμφανής, καθώς η ΑΕΚ είναι πραγματικά επιβλητική στα εντός έδρας παιχνίδια, έχοντας σημειώσει πάρα πολλά γκολ στα επίσημα ματς που έχει δώσει μέχρι τώρα.

Τι πρέπει να αλλάξει η ΑΕΚ

Αναφερόμενος στο τι διαφορετικό θα πρέπει να κάνει η ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο, σε σχέση με τα παιχνίδια απέναντι σε Κηφισιά και Asteras Aktor, ο Ηλίας Κυριακίδης τόνισε ότι η μεταφορά της συναισθηματικής ενέργειας είναι το πρώτο βήμα. Πρόσθεσε πως υπήρξαν στιγμές στο προηγούμενο παιχνίδι, όπου αν δύο τελειώματα που θεωρητικά φάνταζαν εύκολα είχαν καταλήξει σε γκολ, ίσως να γινόταν λιγότερη συζήτηση για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Πέρα από αυτό, ο βοηθός προπονητή της ΑΕΚ τόνισε την ανάγκη για μεγάλη ισορροπία, τόσο συναισθηματική όσο και συγκέντρωσης. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για να επιτευχθεί η επιθυμητή ισορροπία ανάμεσα στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια, καθώς η ομάδα έχει δείξει την επιβλητικότητά της με πολλά γκολ στα επίσημα εντός έδρας ματς.

Η απουσία του Μπάρναμπας Βάργκα

Σχετικά με το αν η απουσία του Μπάρναμπας Βάργκα διαφοροποιεί πολύ τα πλάνα του προπονητικού επιτελείου, ο Ηλίας Κυριακίδης ανέφερε ότι η ομάδα δεν κάνει πάντα αναφορές στους παίκτες που λείπουν. Αντιθέτως, εστιάζει σε αυτούς που είναι σε θέση να αγωνιστούν, κάτι που γίνεται πάντα και από σεβασμό προς τους ετοιμοπόλεμους παίκτες, καθώς η αγάπη και η αφοσίωση του επιτελείου είναι η ίδια για όλους.

Ο ίδιος χαρακτήρισε στενάχωρο αυτό που συνέβη στον Βάργκα σε ένα παιχνίδι που κερδήθηκε με ευρύ σκορ. Ωστόσο, η απουσία του Μπάρναμπας Βάργκα μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για τους συμπαίκτες του, όπως τόνισε ο Ηλίας Κυριακίδης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko