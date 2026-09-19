Η αστυνομία κατέσχεσε έξι πολυτελή αυτοκίνητα μετά από επικίνδυνη «κούρσα» στο Μάντσεστερ

Η βρετανική αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση έξι πανάκριβων αυτοκινήτων, πέντε Lamborghini Huracán και μίας Mercedes G-Class, μετά από καταγγελίες για επικίνδυνους ελιγμούς σε δρόμους κοντά στο Μάντσεστερ. Οι οδηγοί των οχημάτων φέρονται να πραγματοποιούσαν μια νυχτερινή «κούρσα» που προκάλεσε την αντίδραση άλλων οδηγών και την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η επικίνδυνη «κούρσα» στους δρόμους του Μάντσεστερ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έξι πολυτελή αυτοκίνητα, συγκεκριμένα πέντε Lamborghini Huracán και μία Mercedes G-Class, κινούνταν ως ομάδα σε δρόμους της περιοχής του Μάντσεστερ. Οι οδηγοί τους κατηγορούνται ότι πραγματοποιούσαν απότομους ελιγμούς, επιταχύνσεις και «ντριφταρίσματα», θέτοντας σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη συμπεριφορά των οδηγών να προκαλεί την έντονη δυσαρέσκεια και τις καταγγελίες άλλων χρηστών του οδικού δικτύου. Παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα supercars διαθέτουν ισχυρούς κινητήρες και μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες άνω των 300 χιλιομέτρων την ώρα, σε κάποια σημεία οι οδηγοί μείωναν απότομα την ταχύτητα, φτάνοντας να κινούνται ακόμα και με μόλις 27 χιλιόμετρα την ώρα.

Καταγγελίες οδηγών και επέμβαση της αστυνομίας

Η παράτολμη οδήγηση και οι επικίνδυνοι ελιγμοί των έξι αυτοκινήτων δεν πέρασαν απαρατήρητοι. Πολλοί οδηγοί που έγιναν μάρτυρες της συμπεριφοράς τους προχώρησαν σε καταγγελίες προς τις αρχές, κινητοποιώντας άμεσα την αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την αναζήτηση των οχημάτων και κατάφεραν να εντοπίσουν και να σταματήσουν τους δύο πρώτους οδηγούς στην έξοδο ενός δρόμου ταχείας κυκλοφορίας. Η επέμβαση των αρχών ήταν άμεση, με σκοπό τον τερματισμό της επικίνδυνης αυτής «κούρσας».

Η κατάσχεση των οχημάτων στο Ρότσντεϊλ

Οι υπόλοιποι οδηγοί των πολυτελών αυτοκινήτων προσπάθησαν να διαφύγουν, συνεχίζοντας την πορεία τους προς την περιοχή του Ρότσντεϊλ. Ωστόσο, η προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από τις αρχές δεν ευδοκίμησε.

Η αστυνομία εντόπισε και ακινητοποίησε και τα υπόλοιπα τέσσερα οχήματα στο Ρότσντεϊλ, ολοκληρώνοντας έτσι την επιχείρηση. Συνολικά, και τα έξι αυτοκίνητα, οι πέντε Lamborghini Huracán και η μία Mercedes G-Class, κατασχέθηκαν από τις βρετανικές αρχές.

Το μέλλον των πανάκριβων αυτοκινήτων

Η υπόθεση δεν ολοκληρώνεται με την κατάσχεση των οχημάτων. Οι ιδιοκτήτες τους έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα περιθώριο επτά ημερών για να τακτοποιήσουν την κατάσταση. Εάν δεν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες εντός αυτής της προθεσμίας, τα αυτοκίνητα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες.

Συγκεκριμένα, υπάρχει το ενδεχόμενο τα κατασχεμένα οχήματα να πουληθούν ή ακόμα και να καταστραφούν. Αυτή η εξέλιξη φαντάζει παράδοξη, δεδομένου ότι πρόκειται για supercars με ισχυρούς κινητήρες και τελικές ταχύτητες που, ανάλογα με την έκδοση, ξεπερνούν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Ωστόσο, αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται στις επιδόσεις τους, αλλά στο τι μπορεί να συμβεί στα ίδια τα αυτοκίνητα λόγω της παράνομης χρήσης τους.

Μήνυμα από την αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ

Η αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ, μέσω επίσημης δημοσίευσης, χαρακτήρισε την υπόθεση ως μια σαφή προειδοποίηση. Το μήνυμα απευθύνεται σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν τους δημόσιους δρόμους σαν πίστα αγώνων, αγνοώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Ντάνι Κάμπαλ (Danny Kabal) προέβη σε δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό. Τόνισε ότι όσοι θεωρούν αποδεκτό να χρησιμοποιούν τους δρόμους σαν πίστα αγώνων θα πρέπει να εκλάβουν τη συγκεκριμένη υπόθεση «ως προειδοποίηση». Η δημοσίευση της αστυνομίας κοινοποιήθηκε από το χρήστη Greater Manchester Police (@gtrmanchesterpolice), υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την αποφασιστικότητα των αρχών να επιβάλλουν την τάξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta