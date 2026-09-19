Το «Off The Hook Festival» ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ

Το «Off The Hook Festival» πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ Athens Olympic Complex, προσφέροντας μια πολύ δυνατή εμπειρία στους παρευρισκόμενους. Ο κόσμος, αν και πήγε απροετοίμαστος, πέρασε καλά σε έναν χώρο όπου ενώθηκαν ελεύθερες φωνές, διαθέσεις και όμορφες σκέψεις. Το φεστιβάλ κατάφερε να ενώσει νέους, εφήβους και μεγαλύτερους ακροατές/θεατές, μέσα από τη χαρά, το ξέσπασμα και το μοίρασμα της λαχτάρας.

Η ατμόσφαιρα της διοργάνωσης

Η φάση που στήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ Athens Olympic Complex ήταν πολύ καλή και διέθετε όλα όσα απαιτούνται από ένα ραπ φεστιβάλ. Κυριάρχησε η αμεσότητα, η συνύπαρξη και η συμπερίληψη, ενώ υπήρχαν διασκεδαστικές γωνιές και καλλιτέχνες που γνωρίζουν καλά το παιχνίδι της σκηνής. Τα κινητά τηλέφωνα παρέμειναν στις τσέπες των θεατών παρά ελάχιστα, επιτρέποντας στους φίλους να αράζουν άνετα και να δείχνουν τον εαυτό τους, μοιραζόμενοι την εξωστρέφειά τους.

Ο ανοιχτός χώρος μετατράπηκε σε προσωπικό χρόνο, ο οποίος για λίγο φάνηκε να σταματά. Οι ράπερ που ανέβηκαν στη σκηνή κατάφεραν να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα ενότητας, χαράς και ξέσπασμα, μοιράζοντας τη λαχτάρα τους με το κοινό, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Το εντυπωσιακό line up

Το line up του φεστιβάλ ήταν ιδανικό για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κοινού. Περιλάμβανε ονόματα όπως οι Skepta, Toquel, Εθισμός, Vlospa, Gxhan και Lunar. Η σύνθεση αυτή, με τη νέα γενιά ράπερ, τους ήδη εδραιωμένους καλλιτέχνες και έναν ράπερ διεθνούς φήμης, δημιούργησε μια πολύ όμορφη συνθήκη, κάνοντας όλους να περάσουν καλά.

Οι εμφανίσεις των Lunar και Gxhan

Στο ξεκίνημα της διοργάνωσης, η ταλαντούχα Lunar ανέλαβε δράση. Η καλλιτέχνιδα διαθέτει ικανότητες και μια ιδιαίτερη φωνή, με μια χροιά ζεστή, αισθησιακή, ωμή και χαλαρή, που προκαλεί την επιθυμία για επανειλημμένη ακρόαση. Η πορεία της χαρακτηρίζεται από προσοχή, σοβαρότητα και συνεχή κίνηση, είναι ουσιαστική και φέρει ένα διακριτό προσωπικό στίγμα.

Μετά τη Lunar, ανέλαβε ο Gxhan, ένας καλλιτέχνης της νέας γενιάς των ράπερ, ο οποίος ξεχωρίζει για την ενέργειά του. Ο Gxhan έχει πολύ καλή επαφή με το κοινό, καθώς δίνει τα πάντα, ζει τη στιγμή και προσπαθεί να ενωθεί με το πλήθος. Παρόλο που και οι δύο καλλιτέχνες εμφανίστηκαν νωρίς το απόγευμα, με την προσέλευση να μην είναι ακόμα μεγάλη, κατάφεραν να δικαιολογήσουν την παρουσία τους και να εγγραφούν στη μνήμη του κοινού.

Η σκυτάλη στον Vlospa

Καθώς ο ήλιος άρχιζε να δύει σιγά σιγά, ήταν η σειρά του Vlospa να ανέβει στη σκηνή. Ο καλλιτέχνης έδειξε στο κοινό τι σημαίνει να ραπάρεις με στυλ και ταχύτητα. Συνδυάζει άψογα την ικανότητά του στην ελληνική και γαλλική ραπ έκφραση, κατανοώντας παράλληλα τον παλμό της νέας γενιάς. Όταν ερμήνευσε το τραγούδι «Όχι το 100», οι θεατές ανταποκρίθηκαν άμεσα και με ενθουσιασμό.

Άψογη οργάνωση και υποδομές

Η διοργάνωση του φεστιβάλ ήταν καλά οργανωμένη, με τον κόσμο να μην σταματά να έρχεται πριν από κάθε live. Στην είσοδο υπήρχε έλεγχος, ενώ λίγα μέτρα πιο κάτω υπήρχαν περίπτερα με ενεργειακά αναψυκτικά, σοκολάτες και milkshake. Επίσης, λειτουργούσαν ταχυφαγεία και σημεία πώλησης αναψυκτικών και αλκοολούχων ποτών. Φυσικά, υπήρχαν καλά οργανωμένα διαφημιστικά-χορηγικά σημεία και άφθονο merch για το κοινό.

Την ασφάλεια και την υγεία των παρευρισκομένων εξασφάλιζαν διασώστες και υγειονομικό προσωπικό που βρίσκονταν κοντά. Επιπλέον, ένα drone κατέγραφε από ψηλά όλα όσα συνέβαιναν στον χώρο του φεστιβάλ, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της εκδήλωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta