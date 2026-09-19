Ιεράπετρα: Θρήνος για τον 9χρονο Μανώλη που έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τη λευχαιμία

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ιεράπετρα για τον θάνατο του 9χρονου Μανώλη Αντωνακάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολυετή μάχη με τη λευχαιμία. Η είδηση της απώλειας του μικρού Μανώλη, ο οποίος ήταν μοναχοπαίδι της οικογένειας, έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, στους συγγενείς, τους φίλους και τους συμμαθητές του. Ο 9χρονος άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου είχε μεταφερθεί το τελευταίο διάστημα λόγω επιβάρυνσης της υγείας του.

Η μάχη με τη νόσο

Ο Μανώλης Αντωνακάκης είχε διαγνωστεί με λευχαιμία σε πολύ μικρή ηλικία, ξεκινώντας έναν δύσκολο αγώνα για τη ζωή του. Μεγάλο μέρος της σύντομης ζωής του χρειάστηκε να το περάσει μέσα σε νοσοκομεία, δίνοντας τη δική του μάχη με την ασθένεια. Η πορεία της υγείας του ήταν μια διαρκής πρόκληση για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Το τελευταίο διάστημα, η κατάσταση της υγείας του 9χρονου είχε επιβαρυνθεί σημαντικά, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Εκεί, ο μικρός Μανώλης άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία μόλις εννέα ετών, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του και όσους τον γνώριζαν.

Το τελευταίο αντίο στην Ιεράπετρα

Η εξόδιος ακολουθία για τον 9χρονο Μανώλη θα τελεστεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στην Ιεράπετρα Λασιθίου. Συγκεκριμένα, η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελεούσας, δίνοντας την ευκαιρία σε συγγενείς, φίλους και μέλη της τοπικής κοινωνίας να τον αποχαιρετήσουν.

Η ώρα της εξοδίου ακολουθίας έχει οριστεί για τις 13:00 το μεσημέρι. Η σορός του μικρού Μανώλη θα βρίσκεται στον ναό μία ώρα νωρίτερα, από τις 12:00, προκειμένου όσοι επιθυμούν να μπορέσουν να πουν το τελευταίο «αντίο» στο αγαπημένο παιδί.

Η θλίψη της τοπικής κοινωνίας

Ο θάνατος του Μανώλη Αντωνακάκη έχει σκορπίσει βαθιά θλίψη στην Ιεράπετρα. Ως μοναχοπαίδι της οικογένειας, η απώλειά του έχει δημιουργήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στους γονείς του και στους στενούς συγγενείς. Το κλίμα είναι βαρύ, καθώς η είδηση έχει συγκλονίσει όσους παρακολουθούσαν τη μάχη του μικρού.

Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια Αντωνακάκη όλα αυτά τα χρόνια, ετοιμάζονται να συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη του και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Η απώλεια ενός παιδιού σε τόσο νεαρή ηλικία έχει αγγίξει ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία της Ιεράπετρας.

Ένα χαρισματικό παιδί με αγάπη για τα μαθηματικά

Όσοι γνώριζαν τον Μανώλη τον περιγράφουν ως ένα ιδιαίτερα χαρισματικό παιδί, που ξεχώριζε για την προσωπικότητα και τις ικανότητές του. Είχε αναπτύξει μεγάλη αγάπη και κλίση στα μαθηματικά, ένα πεδίο στο οποίο έδειχνε ξεχωριστή έφεση από μικρή ηλικία.

Μάλιστα, η ικανότητα και το ταλέντο του Μανώλη στα μαθηματικά είχαν αναγνωριστεί επίσημα, καθώς είχε λάβει και σχετική βράβευση. Η απώλειά του, σε ηλικία μόλις 9 ετών, αφήνει πίσω της ένα μεγάλο κενό και τη θύμηση ενός παιδιού με ιδιαίτερες δυνατότητες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki