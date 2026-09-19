Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ένας 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σχολείο του, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο ανήλικος παραμένει διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να καταβάλλουν συνεχή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή του. Υποβάλλεται σε νέες εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η εξέλιξη της υγείας του.

Το περιστατικό στο προαύλιο

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 10:30, στο προαύλιο του 1ου Γενικού Λυκείου Πευκοχωρίου. Ο μαθητής αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά σε συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στον χώρο.

Ενώ οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για περιστατικό έξω από το σχολείο κατά την αποχώρησή του, οι μεταγενέστερες μαρτυρίες το τοποθετούν στον χώρο του προαυλίου και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Άμεση κινητοποίηση και παρέμβαση

Το προσωπικό του σχολείου ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ και τον ιδιώτη γιατρό της περιοχής, Κωνσταντίνο Λαζαρίδη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της οργάνωσης KIDS SAVE LIVES. Ο γιατρός έφτασε μέσα σε περίπου τρία λεπτά, έχοντας μαζί του απινιδωτή, και διαπίστωσε ότι ο 17χρονος δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή.

Αμέσως τοποθετήθηκαν τα ηλεκτρόδια και η συσκευή κατέγραψε απινιδώσιμο καρδιακό ρυθμό. Ακολούθησε η πρώτη απινίδωση και ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, η οποία συνεχίστηκε μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Ο Κωνσταντίνος Λαζαρίδης περιέγραψε ότι, όταν έφτασε, ο μαθητής ήταν ήδη σε ανακοπή και ακολούθησε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αναζωογόνησης.

Η μάχη για τη ζωή του μαθητή

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο 17χρονος ανέκτησε προσωρινά τον καρδιακό του ρυθμό, αλλά λίγο αργότερα υπέστη νέα ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τον γιατρό και τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. προπορευόταν, προκειμένου να εξασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Η προσπάθεια διάσωσης εξελίχθηκε διαδοχικά στο σχολείο, στο ασθενοφόρο και στο Κέντρο Υγείας. Συνολικά διήρκεσε περίπου 50 λεπτά και πραγματοποιήθηκαν επτά απινιδώσεις, μέχρι να αποκατασταθεί ο καρδιακός ρυθμός του μαθητή. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η κατάσταση της υγείας του

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε διασωληνωμένος και νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες νοσοκομειακές πληροφορίες, δεν είχε σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά και είχε εμφανίσει εγκεφαλικό οίδημα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr