Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξασφάλισε την κεντρική σουίτα στον Βοτανικό

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έχει ήδη προχωρήσει στην εξασφάλιση της θέσης του στο νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο της ομάδας, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή στον Βοτανικό. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ, όπου ο κ. Γιαννακόπουλος παρακολούθησε αγώνα του Παναθηναϊκού μαζί με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο.

Συνάντηση κορυφής στο ΟΑΚΑ

Το βράδυ της Παρασκευής, στις 18 Σεπτεμβρίου, έλαβε χώρα μια συνάντηση στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), η οποία χαρακτηρίστηκε ως ιστορική. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ, έχοντας στο πλευρό του τον Γιάννη Αλαφούζο.

Η παρουσία των δύο ανδρών στο ίδιο σημείο για την παρακολούθηση του αγώνα του «τριφυλλιού» για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» προέκυψε κατόπιν πρόσκλησης. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προσκάλεσε τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο, να δουν μαζί την αναμέτρηση, με τον δεύτερο να αποδέχεται την πρόσκληση.

Η θέση στον Βοτανικό

Παράλληλα με τις εξελίξεις στα αγωνιστικά δρώμενα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει ήδη φροντίσει για τη δική του θέση στο μέλλον του Παναθηναϊκού στον ποδοσφαιρικό τομέα. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ έχει εξασφαλίσει την κεντρική σουίτα στο νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο της ομάδας.

Το εν λόγω γήπεδο βρίσκεται υπό κατασκευή στην περιοχή του Βοτανικού, και η κίνηση του κ. Γιαννακόπουλου να «κλείσει» την κεντρική σουίτα σηματοδοτεί την παρουσία του και στο νέο «σπίτι» της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr