Μια νέα μορφή τηλεφωνικής απάτης, η οποία βασίζεται στην υποκλοπή και τεχνική επεξεργασία της φωνής, απασχολεί το τελευταίο διάστημα τις αρχές. Την πρακτική αυτή περιέγραψε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Δέκα με τόνο» του ΕΡΤnews.

Στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, ένας πολίτης μοιράστηκε τη δική του εμπειρία, περιγράφοντας πώς η ανήλικη κόρη του βρέθηκε στο στόχαστρο επιτήδειων, οι οποίοι φέρεται να χρησιμοποίησαν αυτή τη μέθοδο.

Η δράση των επιτήδειων και η αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που «συναντούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα». Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη καταγράψει αυτή την πρακτική, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και συλλήψεις.

Οι συλλήψεις αφορούν εγκληματική ομάδα που φέρεται να χρησιμοποιούσε αντίστοιχη μέθοδο, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση του προβλήματος και τις προσπάθειες των αρχών να το αντιμετωπίσουν.

Η αρχική επαφή με τον πατέρα

Ο πολίτης που μίλησε στην εκπομπή περιέγραψε πώς ξεκίνησε η προσπάθεια παγίδευσης. Ο ίδιος δέχθηκε ένα τηλεφώνημα ενώ βρισκόταν σε κατάστημα κοντά στο σπίτι του. Ο άνδρας στην άλλη άκρη της γραμμής τον ρώτησε αν ήταν ο «κ. Σωκράτης», με τον ίδιο να απαντά θετικά.

Στη συνέχεια, η συνομιλία τερματίστηκε. Λίγο αργότερα, δέχθηκε δεύτερο τηλεφώνημα από το ίδιο νούμερο. Αυτή τη φορά, οι καλούντες φέρεται να του ανέφεραν διαφορετικό ονοματεπώνυμο, ζητώντας να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. Ο πατέρας απάντησε ότι δεν ήταν το συγκεκριμένο πρόσωπο και έκλεισε το τηλέφωνο.

Όπως αντιλήφθηκε αργότερα, οι δράστες πιθανότατα προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν ότι ο αριθμός τηλεφώνου ανήκε πράγματι στον ίδιο και να συλλέξουν πληροφορίες για την ταυτότητά του, πιθανώς χρησιμοποιώντας την ηχογραφημένη απάντηση «ναι».

Στο στόχαστρο η ανήλικη κόρη

Περίπου δέκα λεπτά μετά τα τηλεφωνήματα στον πατέρα, όταν εκείνος επέστρεψε στο σπίτι, αντιλήφθηκε ότι η 14χρονη κόρη του μιλούσε στο τηλέφωνο και κρατούσε σημειώσεις. Η ανήλικη εξήγησε στον πατέρα της ότι είχε δεχθεί επανειλημμένες κλήσεις στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού.

Οι καλούντες, σύμφωνα με την περιγραφή της 14χρονης, εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ. Της ανέφεραν ότι υπήρχε ένα επείγον ζήτημα με την ηλεκτροδότηση, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα κλίμα ανησυχίας και να την ωθήσουν να συνεργαστεί.

Οι ερωτήσεις και οι απαιτήσεις των δραστών

Οι επιτήδειοι δεν σταμάτησαν εκεί. Ρώτησαν το κορίτσι αν υπήρχε κάποιος άλλος στο σπίτι και αν υπήρχε κατοικίδιο. Η 14χρονη απάντησε ότι ήταν μόνη της και ανέφερε ότι στην οικογένεια έχουν μία γάτα, παρέχοντας έτσι περαιτέρω πληροφορίες στους δράστες.

Στη συνέχεια, οι δράστες ζήτησαν από την ανήλικη να θέσει σε ανοικτή ακρόαση την τηλεφωνική συνομιλία με τον πατέρα της, μια κίνηση που πιθανόν αποσκοπούσε στην περαιτέρω χειραγώγηση ή εκμετάλλευση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr