Συναγερμός στο Αίγιο για την εξαφάνιση 16χρονης μαθήτριας

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Αχαΐας, καθώς μία 16χρονη μαθήτρια αγνοείται από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η εξαφάνισή της έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην οικογένειά της, αλλά και στην τοπική κοινωνία του Αιγίου, όπου διεξάγονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της.

Οι τελευταίες γνωστές κινήσεις της

Η ανήλικη, η οποία έχει αλβανική υπηκοότητα, αναχώρησε από την κατοικία της το πρωί της Τετάρτης με προορισμό το σχολείο της. Ωστόσο, από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν επέστρεψε στο σπίτι της, προκαλώντας μεγάλη αγωνία στους οικείους της.

Οι δικοί της άνθρωποι προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί της, αλλά οι προσπάθειες τους απέβησαν άκαρπες. Δεν κατάφεραν να εντοπίσουν πού βρίσκεται, ούτε να λάβουν κάποιο σημάδι ζωής από την 16χρονη.

Δήλωση εξαφάνισης και αστυνομικές έρευνες

Καθώς οι ώρες περνούσαν χωρίς κανένα νέο από την μαθήτρια, οι γονείς της απευθύνθηκαν στην Αστυνομία. Προχώρησαν σε δήλωση εξαφάνισης, ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές για όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.

Αμέσως μετά τη δήλωση, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες ενέργειες για την αναζήτησή της. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να ανασυνθέσουν τις τελευταίες γνωστές κινήσεις της 16χρονης και να συγκεντρώσουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό της.

Αδιευκρίνιστες συνθήκες

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η μαθήτρια παραμένουν αδιευκρίνιστες. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν η 16χρονη επικοινώνησε με κάποιο πρόσωπο μετά την αναχώρησή της από το σπίτι.

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες τους, ελπίζοντας να βρουν σύντομα την 16χρονη και να τερματιστεί η αγωνία της οικογένειάς της και της τοπικής κοινωνίας του Αιγίου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr