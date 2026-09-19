Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για διαρρήξεις κατοικιών στην Αττική

Μια εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δρούσε συστηματικά με διαρρήξεις και κλοπές σε κατοικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. Η αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 2026, οδήγησε στην εξιχνίαση 23 περιπτώσεων διαρρήξεων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα πέντε άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην οργάνωση.

Η εξάρθρωση και οι συλλήψεις

Η αστυνομική επιχείρηση, που οργάνωσε το Τμήμα Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας. Από τα πέντε πρόσωπα που ταυτοποιήθηκαν, δύο βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα, ενώ τρία φέρονται να βρίσκονται στο εξωτερικό.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα, περιλαμβάνοντας εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές τετελεσμένες, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Οι κατηγορίες αφορούν επίσης παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δομή και οι ρόλοι της οργάνωσης

Η πολύμηνη αστυνομική έρευνα, η οποία αξιοποίησε πληροφορίες και άλλα δεδομένα, οδήγησε τις Αρχές στην εκτίμηση ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, μια επιχειρησιακά δομημένη ομάδα. Η οργάνωση φέρεται να είχε διαρκή δραστηριότητα και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της, με στόχο την κατ’ επάγγελμα διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε κατοικίες και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 37χρονος φέρεται να είχε αρχηγικό και συντονιστικό ρόλο, καθορίζοντας περιοχές και στόχους, ενώ διατηρούσε επαφές με πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό. Ένας 43χρονος φέρεται να είχε ιδιαίτερα ενεργό επιχειρησιακό ρόλο, συμμετέχοντας στις κατοπτεύσεις και στις διαρρήξεις, ενώ αναλάμβανε τον συντονισμό σε περίπτωση απουσίας του φερόμενου αρχηγού. Ένας ακόμη 22χρονος φέρεται να είχε ρόλο επιτήρησης, παραμένοντας έξω από τις πολυκατοικίες και ενημερώνοντας τα υπόλοιπα μέλη για την παρουσία ενοίκων ή άλλων προσώπων. Ως αφετηρία των κινήσεών τους φέρεται να χρησιμοποιούσαν την κατοικία του 37χρονου.

Η μεθοδολογία δράσης

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να πραγματοποιούσαν κυρίως τις βραδινές ώρες κατοπτεύσεις πολυκατοικιών, χρησιμοποιώντας για τις μετακινήσεις τους ενοικιαζόμενα οχήματα ή αυτοκίνητα δηλωμένα στα στοιχεία τρίτων προσώπων. Αφού επέλεγαν τις πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα, επιχειρούσαν να διαπιστώσουν εάν οι ένοικοι απουσίαζαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φέρονται να χρησιμοποιούσαν σήμανση στις πόρτες, προκειμένου να ελέγχουν εάν είχε μεσολαβήσει επιστροφή των ενοίκων.

Ιδιαίτερη έμφαση φέρεται να έδιναν στις περιόδους αργιών και διακοπών, όταν η απουσία των ενοίκων δημιουργούσε, σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόσφορο έδαφος για τη δράση τους. Η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία, διεισδύοντας στα διαμερίσματα είτε με κλειδιά είτε παραβιάζοντας τις κλειδαριές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποκτούσαν πρόσβαση μέσω φωταγωγών ή μπαλκονόπορτων. Η ομάδα αναχωρούσε συνήθως χωρισμένη σε δύο υποομάδες, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί περισσότερες από μία κλοπές εντός της ημέρας.

Από τα σπίτια που έβαζαν στο στόχαστρο, άρπαζαν χρήματα, κοσμήματα, ρολόγια, ηλεκτρονικές συσκευές, επώνυμες τσάντες και άλλα αντικείμενα αξίας.

Το οικονομικό όφελος και η νομιμοποίηση εσόδων

Η συνολική εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ. για τα έσοδα που φέρεται να αποκόμισε η οργάνωση από τη δραστηριότητά της ξεπερνά τις 179.000 ευρώ. Το συνολικό όφελος που αναφέρεται στη δικογραφία για τις διακεκριμένες κλοπές είναι άνω των 120.000 ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι 76.000 ευρώ από τα παράνομα κέρδη είχαν μεταφερθεί στο εξωτερικό, γεγονός που ενισχύει τις κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis