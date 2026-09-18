Ο Δημήτρης Πλακιάς επικρίνει τον Άδωνι Γεωργιάδη για την παράλειψη επίσκεψης στον Γεράσιμο

Ο Δημήτρης Πλακιάς, πατέρας ενός εκ των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, εξέφρασε έντονες επικρίσεις προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Η κριτική του κ. Πλακιά αφορά την περιοδεία του υπουργού στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα την παράλειψη να επισκεφθεί τον Γεράσιμο-Ιάσονα Γεωργιάδη, τον μοναδικό επιζώντα από το πρώτο βαγόνι του Intercity που συγκρούστηκε με την εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Οι ερωτήσεις του Δημήτρη Πλακιά

Στην ανάρτησή του, ο κ. Πλακιάς θέτει μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με την απόφαση του υπουργού να μην επισκεφθεί τον Γεράσιμο. «Γιατί δεν σταμάτησε να τον δει! Γιατί δεν είναι σε κρατικό νοσοκομείο αφού λέει ότι όλα είναι τέλεια!», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο κ. Πλακιάς περιγράφει τον υπουργό ως «Εθνικό βλάκα» που «διαφημίζει την περιοδεία του στην Θεσσαλία», ενώ «κάπου εκεί στην μέση της διαδρομής υπάρχει και ένα ιδιωτικό νοσοκομείο», όπου νοσηλεύεται ο Γεράσιμος.

Τονίζει ότι ο Γεράσιμος είναι «ένα παλικάρι που εδώ και 40 μήνες είναι σε κώμα», και διερωτάται εκ νέου γιατί ο υπουργός δεν έκανε στάση για να τον δει. Η κριτική του εστιάζει στην αντίφαση μεταξύ των δηλώσεων του υπουργού για την κατάσταση της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης και της μη επίσκεψης σε έναν τόσο σημαντικό ασθενή που συνδέεται με ένα εθνικό τραγικό γεγονός.

Η κατάσταση της υγείας του Γεράσιμου-Ιάσονα

Ο 23χρονος Γεράσιμος-Ιάσονας Γεωργιάδης συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του, παραμένοντας σε κώμα επί 40 μήνες μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Για ένα διάστημα, ο Γεράσιμος είχε μεταφερθεί στο εξωτερικό για νοσηλεία, σε μια προσπάθεια να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τον Μάρτιο του 2025 έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Αντιδράσεις και σχόλια

Πέρα από τις δηλώσεις του κ. Πλακιά, η ανάρτηση περιλαμβάνει και άλλα σχόλια που εκφράζουν δυσαρέσκεια και κριτική. Ένα από αυτά αναφέρει πως ο υπουργός «αν δεν έχει κάποιο κέρδος (τίποτα ψηφαλακια η τίποτα “αδιευκρινιστα”) σιγά και μην ασχοληθεί», προσθέτοντας ότι η περιοδεία του τον κάνει να χάνει χρόνο από τις εμφανίσεις του σε τηλεοπτικά κανάλια. Άλλο σχόλιο στρέφει την ευθύνη στον «κυρίαρχο λαό» για την εκλογή και την υπουργοποίηση του κ. Γεωργιάδη, αμφισβητώντας την αξιοπιστία και το ήθος του, καθώς «έβριζε τη Νέα Δημοκρατία και μετά βγήκε και λάτρης της».

Υπάρχει επίσης η έκκληση προς τον υπουργό να αφιερώσει «5 λεπτά πέρα απο τις φιέστες» για να μιλήσει με τους γιατρούς και τους γονείς του Γεράσιμου, «αν ήθελαν φυσικά», καθώς «όλος ο Βόλος 3,5 χρόνια προσεύχεται και εύχεται για τη ζωή του». Τα σχόλια κλείνουν με ευχές για τον Γεράσιμο και την ελπίδα «ο λαός να βάλει μυαλό. Για να μην βρεθούν και τα δικά του παιδιά στην ίδια θέση!».

Προτάσεις για επίσκεψη στον τόπο του δυστυχήματος

Μέσα στις αντιδράσεις, αναφέρονται και προτάσεις για το τι θα μπορούσε να είχε κάνει ο υπουργός για να δείξει ενδιαφέρον για την τραγωδία των Τεμπών. «ΙΣΩΣ ΕΆΝ ΠΗΓΑΊΝΕ ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ ΘΈΣΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑ…ΙΣΩΣ ΕΆΝ ΈΒΛΕΠΕ ΤΙΣ ΑΜΟΡΦΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΡΈΝΩΝ… ΙΣΩΣ ΕΆΝ ΜΥΡΊΖΕ ΤΟ ΧΏΜΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΣΤΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΞΕΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ.. ΙΣΩΣ ΕΆΝ ΑΝΈΒΑΙΝΕ ΣΤΟ ΛΌΦΟ ΠΟΥ ΒΡΈΘΗΚΕ ΝΕΚΡΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ, (ΥΙΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ) ΙΣΩΣ Η ΘΕΣΣΑΛΊΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΣΕ….», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αυτές οι προτάσεις υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια πιο ουσιαστική προσέγγιση από την πλευρά της πολιτείας, πέρα από τις επίσημες περιοδείες, και την αναγνώριση του ανθρώπινου πόνου που προκάλεσε το δυστύχημα.

Με πληροφορίες από: efsyn.gr