Νέα καταγγελία έρχεται στο φως της δημοσιότητας για την 56χρονη γιατρό, η οποία έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένα ζευγάρι, ο Μιχάλης Καρακούσης και η σύζυγός του, υποστηρίζει ότι πριν από τέσσερα χρόνια ενημερώθηκε από την ίδια για σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία, όπως καταγγέλλει, δεν επιβεβαιώθηκαν όταν απευθύνθηκε σε άλλους γιατρούς. Η γιατρός φέρεται να διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες στη σύζυγο του κ. Καρακούση και μικρόβια στο αίμα στον ίδιο.

Η υπόθεση της γιατρού και η προσωρινή κράτηση

Η 56χρονη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Βροχή πέφτουν οι καταγγελίες εναντίον της, με τις μαρτυρίες για τη δραστηριότητά της να συνεχίζονται. Η συγκεκριμένη υπόθεση, στην οποία εμπλέκεται ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, έχει προκαλέσει ευρεία δημοσιότητα και έχει οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνες σχετικά με τις ιατρικές πρακτικές της.

Η απόφαση του ζευγαριού να επισκεφθεί το ιατρείο

Ο Μιχάλης Καρακούσης και η σύζυγός του αποφάσισαν να επισκεφθούν το συγκεκριμένο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα πριν από τέσσερα χρόνια. Η απόφασή τους αυτή βασίστηκε σε πληροφορίες που είχαν ακούσει, σύμφωνα με τις οποίες η γιατρός είχε τη δυνατότητα να εντοπίζει «κρυφές» παθήσεις. Αυτές οι παθήσεις φέρεται να μην είχαν εμφανή συμπτώματα, κάτι που τους ώθησε να αναζητήσουν τις υπηρεσίες της γιατρού, ανησυχώντας για τυχόν προβλήματα υγείας που δεν γνώριζαν.

Οι διαγνώσεις για τη σύζυγο

Πρώτη εξετάστηκε η σύζυγος του Μιχάλη Καρακούση. Όπως καταγγέλλει ο ίδιος, η γιατρός τής διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες. Μετά τη διάγνωση αυτή, της ζητήθηκε να υποβληθεί σε μια σειρά εξετάσεων. Παράλληλα, της χορηγήθηκε μία σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα, ως μέρος της προτεινόμενης αγωγής. Η διάγνωση αυτή προκάλεσε ανησυχία στο ζευγάρι, οδηγώντας και τον κ. Καρακούση να επισκεφθεί το ιατρείο.

Η εξέταση του Μιχάλη Καρακούση και η διάγνωση

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Μιχάλης Καρακούσης επισκέφθηκε και εκείνος το ιατρείο, ανησυχώντας μήπως αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν είχε εντοπιστεί. Όπως περιέγραψε, υποβλήθηκε σε εξέταση με ένα μηχάνημα, κατά τη διάρκεια της οποίας χρειάστηκε να παραμείνει όρθιος για περίπου μιάμιση ώρα. Στη συνέχεια, του πήραν αίμα για περαιτέρω ανάλυση.

Τότε, όπως υποστηρίζει ο κ. Καρακούσης, ενημερώθηκε ότι υπήρχαν μικρόβια στο αίμα του και ότι χρειαζόταν άμεση θεραπεία. Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα είδα τα μικρόβια, είχα μικρόβια, μου τα έδειξε η γιατρός».

Η φαρμακευτική αγωγή και οι ερωτήσεις

Μετά τις διαγνώσεις, ακολούθησαν εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή για τον Μιχάλη Καρακούση. Ωστόσο, τη σχετική συνταγή δεν εξέδωσε η 56χρονη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, αλλά άλλος γιατρός. Ο κ. Καρακούσης ανέφερε ότι ρώτησε τη γιατρό για ποιον λόγο δεν είχε συνταγογραφήσει εκείνη την αγωγή, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να λάβει απάντηση.

Οι μεταγενέστερες εξετάσεις και η επιβεβαίωση της υγείας

Προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω τις διαγνώσεις που είχαν λάβει, το ζευγάρι απευθύνθηκε στη συνέχεια σε άλλους γιατρούς. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Καρακούση, οι νέες εξετάσεις που πραγματοποίησαν έδειξαν ότι δεν αντιμετώπιζαν τα προβλήματα υγείας για τα οποία είχαν προηγουμένως ενημερωθεί από την Ιωάννα Γάκα. Και οι δύο ήταν υγιείς.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Καρακούσης, γιατρός που εξέτασε τη σύζυγό του της είπε ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να αναπτύξει καρκίνο, προσθέτοντας: «Τόσο δυνατό οργανισμό είχε».

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis