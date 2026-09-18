Η άσκηση «MEDUSA 15-2026» κορυφώθηκε στην Κρήτη με διεθνή συμμετοχή και drones

Με εντυπωσιακές εικόνες κορυφώθηκε η μεγάλη, διεθνής διακλαδική στρατιωτική άσκηση «MEDUSA 15 – 2026» στο Μάλεμε της Κρήτης, καθώς και σε περιοχές του Μυρτώου Πελάγους και νότια της Καρπάθου. Η άσκηση, η οποία ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε σήμερα, μετέτρεψε την Ανατολική Μεσόγειο σε πεδίο εντατικών γυμνασίων. Συμμετείχαν δυνάμεις από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ιταλία, ενώ παρόντες ήταν και εκπρόσωποι από χώρες-παρατηρητές.

Η διεθνής διάσταση της άσκησης

Η άσκηση «MEDUSA 15 – 2026» αναδείχθηκε ως μία κομβική αμυντική διοργάνωση, ξεπερνώντας τα στενά όρια των διμερών σχέσεων. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν οι Ένοπλες Δυνάμεων της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συνδρομή της Γαλλίας και της Ιταλίας. Η εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ, Αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοϊλιού, τόνισε ότι η άσκηση έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες διακλαδικές ασκήσεις της περιοχής.

Εκτός από τις συμμετέχουσες χώρες, σειρά κρατών παρακολούθησε την εξέλιξη των δραστηριοτήτων με καθεστώς παρατηρητή. Μεταξύ αυτών ήταν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη. Ο κύριος σκοπός της άσκησης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών Ενόπλων Δυνάμεων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολυεθνικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το πεδίο των επιχειρήσεων και η κορύφωση

Η «MEDUSA 15 – 2026» διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, με το αεροαποβατικό της σκέλος να πραγματοποιείται στο Μάλεμε Χανίων. Η Αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοϊλιού περιέγραψε το πλαίσιο ολοκλήρωσης των διακλαδικών γυμνασίων, αναφέροντας ότι το τελικό επεισόδιο έλαβε χώρα στο Μάλεμε.

Πέρα από την Κρήτη, οι επιχειρήσεις επεκτάθηκαν σε περιοχές του Μυρτώου Πελάγους και νότια της Καρπάθου, μετατρέποντας την Ανατολική Μεσόγειο σε πεδίο εντατικών γυμνασίων. Η γεωγραφική έκταση της άσκησης υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και το εύρος των σεναρίων που αναπτύχθηκαν.

Επιχειρησιακά σενάρια και μέσα

Στα επιχειρησιακά σενάρια της άσκησης αναπτύχθηκαν διάφορες ναυτικές μονάδες. Αυτές περιλάμβαναν φρεγάτες, πυραυλάκατους, κορβέτες, υποβρύχια, αποβατικά σκάφη και ένα ελικοπτεροφόρο. Η παρουσία αυτών των μονάδων επέτρεψε την εκτέλεση σύνθετων θαλάσσιων επιχειρήσεων.

Στους αιθέρες εκτελέστηκαν αεροπορικές, ανθυποβρυχιακές και αμφίβιες αποστολές, με τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών, ελικοπτέρων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Τα σενάρια περιέλαβαν επίσης αεροναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές ενέργειες, καθώς και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών, με τη συμμετοχή τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων και αμφίβιων δυνάμεων.

Η καινοτομία των drones και του «Κένταυρου»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φετινή άσκηση στη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) και των FPV drones. Αυτά τα συστήματα έχουν ενσωματωθεί σε όλα τα σενάρια, από συστήματα επιτήρησης και αναγνώρισης έως FPV drones, αναδεικνύοντας την προσαρμογή της στρατιωτικής εκπαίδευσης στις απαιτήσεις των σύγχρονων θεάτρων πολέμου.

Επιπλέον, αναπτύχθηκαν επιχειρησιακά σενάρια για την αντιμετώπιση ταυτόχρονων επιθέσεων τύπου «σμήνους» (swarm) από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε επίδειξη των δυνατοτήτων του ελληνικού συστήματος αντι-drone «Κένταυρος» από προσωπικό της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, επιβεβαιώνοντας την αξιοποίηση εγχώριων τεχνολογικών λύσεων.

Σημασία και εξέλιξη της άσκησης

Η Αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοϊλιού επεσήμανε ότι η «MEDUSA 15 – 2026» είναι πολύ σημαντική, καθώς κάθε χρόνο έχει ξεφύγει από τα όρια μιας διμερούς άσκησης και εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες διακλαδικές ασκήσεις της περιοχής. Αυτό αποδεικνύει την καθιέρωσή της ως μία από τις σημαντικότερες πολυεθνικές διακλαδικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η άσκηση ενσωματώνει πλέον διδάγματα από τις σύγχρονες συγκρούσεις, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα επίκαιρη και αποτελεσματική στην προετοιμασία των Ενόπλων Δυνάμεων για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η συνεχής εξέλιξη και προσαρμογή της «MEDUSA» στις σύγχρονες απαιτήσεις υπογραμμίζει τον ρόλο της στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit