Νέες «φωτιά» καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την 56χρονη γιατρό, Ιωάννα Γάκα, η οποία είναι προφυλακιστέα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας άντρας κατήγγειλε πως η συγκεκριμένη γιατρός διέγνωσε τη σύζυγό του με καρκίνο στις σάλπιγγες και τον ίδιο με μικρόβια στο αίμα, παρόλο που, όπως αποδείχθηκε αργότερα, ήταν και οι δύο υγιείς.

Η νέα καταγγελία και οι διαγνώσεις

Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Καρακούσης κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ ότι η γιατρός διέγνωσε τη σύζυγό του με καρκίνο στις σάλπιγγες. Της χορήγησε μάλιστα μια σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα. Λίγο αργότερα, στον ίδιο τον κ. Καρακούση, η γιατρός είπε πως είχε μικρόβια στο αίμα του και χρειαζόταν άμεση θεραπεία.

Το ζευγάρι, ανησυχώντας για τις διαγνώσεις, επισκέφτηκε στη συνέχεια άλλους γιατρούς. Από αυτούς πληροφορήθηκαν πως τίποτα από τα παραπάνω δεν ίσχυε και ότι δεν αντιμετώπιζαν κανένα απολύτως θέμα υγείας. Ένας άλλος γιατρός που εξέτασε τη γυναίκα του κ. Καρακούση, της είπε ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να αναπτύξει καρκίνο, τονίζοντας πως είχε «τόσο δυνατό οργανισμό».

Η επίσκεψη στο ιατρείο

Ο Μιχάλης Καρακούσης εξήγησε ότι αποφάσισε μαζί με τη σύζυγό του να απευθυνθούν στη συγκεκριμένη γιατρό, καθώς είχαν ακούσει ότι μπορούσε να εντοπίζει «κρυφές» παθήσεις που δεν είχαν εμφανή συμπτώματα. Η πρώτη εξέταση αφορούσε τη σύζυγό του, στην οποία, όπως υποστηρίζει ο κ. Καρακούσης, δόθηκε η συγκεκριμένη διάγνωση και ζητήθηκε να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων.

Ανησυχώντας μήπως υπήρχε και για εκείνον κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν είχε εντοπιστεί, ο ίδιος επισκέφθηκε λίγες ημέρες αργότερα το ίδιο ιατρείο. Εκεί υποβλήθηκε σε διαδικασία εξέτασης με ένα μηχάνημα, κατά την οποία έπρεπε να παραμείνει όρθιος για 1,5 ώρα. Στη συνέχεια, έδωσε αίμα για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι εξετάσεις και η «θεραπεία»

Μετά την εξέταση και την αιμοληψία, ο κ. Καρακούσης ενημερώθηκε από τη γιατρό ότι υπήρχαν μικρόβια στο αίμα του και ότι χρειαζόταν άμεση θεραπεία. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα είδα τα μικρόβια, είχα μικρόβια, μου τα έδειξε η γιατρός». Ακολούθησαν εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συνταγογράφησε η συγκεκριμένη γιατρός, αλλά ένας άλλος γιατρός.

Όταν ρώτησε τον λόγο που η συνταγή δεν χορηγήθηκε από την ίδια τη γιατρό, ο κ. Καρακούσης υποστηρίζει ότι δεν έλαβε καμία απάντηση. Η χορήγηση βιταμινών και συμπληρωμάτων στη σύζυγό του, σε συνδυασμό με την έλλειψη συνταγογράφησης της φαρμακευτικής αγωγής από την προφυλακιστέα γιατρό, προκάλεσε ερωτήματα στο ζευγάρι.

Η αντίδραση του ζευγαριού και η καταγγελία

Μετά τις ανησυχητικές διαγνώσεις και τις αμφιβολίες που προέκυψαν, το ζευγάρι απευθύνθηκε σε άλλους γιατρούς για δεύτερη γνώμη. Εκεί ενημερώθηκαν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα υγείας, γεγονός που επιβεβαίωσε τις αρχικές τους υποψίες. Η πληροφορία αυτή τους ανακούφισε, αλλά ταυτόχρονα τους οδήγησε σε περαιτέρω ενέργειες.

Για το περιστατικό, ο Μιχάλης Καρακούσης προχώρησε σε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο (ΙΣΑ) πριν από περίπου τέσσερα χρόνια. Η κίνηση αυτή έγινε με σκοπό να διερευνηθεί η υπόθεση και να αναδειχθούν οι πρακτικές που ακολουθούνταν στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Η απάντηση από το ιατρείο

Λίγες ημέρες μετά την καταγγελία του κ. Καρακούση στον Ιατρικό Σύλλογο, ο ίδιος δέχθηκε τηλεφώνημα από το ιατρείο της Ιωάννας Γάκα. Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος, οι γιατροί του ιατρείου επέμειναν ότι οι διαγνώσεις που είχαν δοθεί ήταν ορθές και ότι όλες οι διαδικασίες είχαν γίνει νόμιμα. Αυτή η απάντηση, ωστόσο, δεν φαίνεται να έπεισε τον καταγγέλλοντα, ο οποίος είχε ήδη λάβει αντίθετες γνώμες από άλλους ειδικούς.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki