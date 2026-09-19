Ο Γκρανίτ Τσάκα ερευνάται για πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της Covid-19

Ο Γκρανίτ Τσάκα, αρχηγός της εθνικής Ελβετίας και ποδοσφαιριστής της Σάντερλαντ, αντιμετωπίζει μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη, καθώς ερευνάται από τις αρχές για πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι καταγγελίες εις βάρος του έμπειρου μέσου φέρνει στην επιφάνεια δημοσίευμα της ελβετικής «Blick», το οποίο αναφέρει ότι έχει κινηθεί ποινική διαδικασία. Η υπόθεση αφορά την φερόμενη απόκτηση πλαστού πιστοποιητικού κατά της Covid-19.

Η έρευνα της Εισαγγελίας της Λουκέρνης

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Blick», το γραφείο της Εισαγγελίας της Λουκέρνης έχει κινήσει ποινική διαδικασία εναντίον του Γκρανίτ Τσάκα. Ο πρώην μέσος της Άρσεναλ κατηγορείται πως απέκτησε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της Covid-19 την περίοδο της πανδημίας. Η κίνηση αυτή της δικαιοσύνης έρχεται μετά από συγκεκριμένες ενδείξεις.

Οι υποψίες των αρχών προέκυψαν ύστερα από μια ευρύτερη έρευνα που διεξήχθη σε ένα γνωστό ιατρείο της Λουκέρνης. Το συγκεκριμένο ιατρείο φέρεται να εξέδιδε πιστοποιητικά εμβολιασμού, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ οι αντίστοιχοι εμβολιασμοί στους δικαιούχους. Αυτή η πρακτική τέθηκε υπό το μικροσκόπιο της δικαιοσύνης, οδηγώντας σε περαιτέρω ενέργειες.

Το όνομα του Τσάκα στη λίστα

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε στο ιατρείο της Λουκέρνης, εντοπίστηκε μια σχετική λίστα με τα ονόματα των ατόμων που φέρεται να έλαβαν τέτοια πιστοποιητικά. Μεταξύ των ονομάτων που βρέθηκαν σε αυτή τη λίστα ήταν και αυτό του Γκρανίτ Τσάκα. Αυτό το εύρημα αποτέλεσε το έναυσμα για την ποινική διαδικασία εναντίον του ποδοσφαιριστή.

Η Εισαγγελία της Λουκέρνης, σε δηλώσεις της στην «Blick», ξεκαθάρισε τον στόχο των ερευνών. Όπως τονίστηκε, σκοπός είναι να διευκρινιστεί εάν υφίσταται οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ενδεχόμενη δόλια απόκτηση πλαστής πιστοποίησης ή/και στην πλαστογραφία εγγράφων, αναζητώντας την πλήρη αλήθεια της υπόθεσης.

Η αντίδραση του ποδοσφαιριστή

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες, ο Γκρανίτ Τσάκα έχει ήδη σπεύσει να διαψεύσει τα όσα του αποδίδονται. Οι διαψεύσεις αυτές έγιναν μέσω δηλώσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Ελβετίας. Ο έμπειρος μέσος επιδιώκει να αποκαταστήσει την αλήθεια σχετικά με την υπόθεση που τον αφορά.

Ο εκπρόσωπος του Γκρανίτ Τσάκα προέβη σε συγκεκριμένες δηλώσεις, τονίζοντας τη θέση του ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ο Τσάκα είναι πλήρως συνεργάσιμος με τις αρχές που διερευνούν την υπόθεση. Επιπλέον, ξεκαθάρισε πως ο πελάτης του εμβολιάστηκε κανονικά κατά την περίοδο της έξαρσης του κορωνοϊού, διαψεύδοντας έτσι τις κατηγορίες για πλαστό πιστοποιητικό.

Εμφάνιση ενώπιον του Εισαγγελέα

Πλέον, ο Γκρανίτ Τσάκα αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του Εισαγγελέα για να καταθέσει σχετικά με την υπόθεση. Η εμφάνιση αυτή έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση της ποινικής διαδικασίας. Εκεί θα δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις και θα παρουσιαστούν τα στοιχεία που διαθέτει η πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκαν τα επίμαχα πιστοποιητικά στο ιατρείο της Λουκέρνης και στον βαθμό εμπλοκής του ποδοσφαιριστή. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρεψές τους για να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στην Ελβετία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta